Expectativa en el Gobierno: Milei podría viajar a EEUU si triunfa Trump, pero guarda una sorpresa si es electa Kamala

¿Cómo impactará en Argentina la elección en Estados Unidos? El Gobierno observa los comicios y se reserva estrategias según el posible resultado.

Hoy 18:52

Javier Milei aceleró la jura del nuevo Canciller, Gerardo Werthein, mientras en la Casa Rosada monitorean de cerca las elecciones en Estados Unidos. Aunque evitan expresar preferencias públicamente, confían en que una victoria de Donald Trump sería beneficiosa para Argentina por la alineación ideológica y el potencial fortalecimiento del vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el entorno de Milei admiten que, si gana Kamala Harris, la relación bilateral "no se verá alterada" y se mantendrán los lazos actuales de cooperación como los establecidos con Joe Biden. Cualquiera sea el resultado, en la Casa Rosada no descartan que, en caso de un triunfo de Trump, Milei asista a la asunción del nuevo presidente estadounidense.

Milei y Trump se encontraron cara a cara en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington el 24 de febrero pasado, un evento en el que Milei fue orador. Fuentes oficiales señalan que ambos mantienen intercambios a través de mensajes y redes sociales.

La incógnita del embajador argentino en Estados Unidos

Aunque Werthein ya asumió como canciller, queda pendiente la designación del embajador en Estados Unidos. En el equipo de Milei se manejan algunos nombres dentro de La Libertad Avanza, pero la decisión se tomará tras conocerse el resultado de las elecciones estadounidenses. En el equipo de Milei buscan que el perfil del próximo embajador coincida tanto en lo práctico como en lo ideológico con el nuevo presidente de Estados Unidos.

No descartan consultar al PRO de Mauricio Macri, quien expresó recientemente sus críticas hacia la purga en la Cancillería anunciada por Milei. Macri enfatizó que "no se trata de una casa de brujas", en respuesta a las denuncias de funcionarios diplomáticos a quienes Milei planea desplazar por no alinearse con las políticas de la Casa Rosada.

El lunes, Milei justificó el reemplazo de la excanciller Diana Mondino por su postura en la votación para levantar el bloqueo económico a Cuba en la Asamblea General de la ONU. “Yo había definido que mi alineamiento en el mundo era con Estados Unidos e Israel; nosotros teníamos que estar ahí, no en otro lado”, declaró en una entrevista, reafirmando la purga de "traidores" en la Cancillería.

Desde la Casa Rosada, fuentes señalaron que Milei solicitó a Werthein alinear la política exterior con “los intereses de la libertad”. En su primer día de gestión, el nuevo canciller inició una purga en el Palacio San Martín, solicitando la renuncia de secretarios y subsecretarios de la administración anterior, contrarios a la nueva dirección de la política exterior que rechaza el pacto por el cambio climático y la Agenda Futura 2045.

Además, Werthein pidió la renuncia del vicecanciller Eduardo Bustamante, que había asumido recientemente en reemplazo de Leopoldo Sahores, desplazado junto con otros funcionarios de carrera en medio de tensiones internas.