La irónica respuesta de Griselda Siciliani ante las acusaciones de Sabrina Rojas: "Flojísima de papeles"

La actriz rompió el silencio, después de que la ex de Luciano Castro apuntara duramente contra ella.

Hoy 09:52

Griselda Siciliani rompió el silencio después de que Sabrina Rojas la acusara de escribirle a Luciano Castro cuando ella estaba embarazada. Aunque inicialmente la actriz se negó a recoger el guante, sorprendió al lanzar un comentario a pura ironía.

Al ser abordada por el móvil de A la tarde (América), la protagonista de Envidiosa (Netflix) dijo: “No escuché todo, pero estoy al tanto. Yo no hablo de estas cosas de la vida íntima. No quiero que vuelvan sin nota, pero soy medio embole y no hablo de estos temas, no opino, no participo”.

El cronista quiso saber si no le habían molestado las declaraciones de Sabrina, quien dijo que un día se puede ser novia y otro amante. “Siempre es así... Me molesta, obviamente me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así y es parte de la vida pública y de ser una actriz popular. Trato de entenderlo como eso y yo tengo este modo de no participar, pero no es que no me afecte. No es mi tema”, cerró.

En cuanto a las provocaciones, reflexionó: “Yo entiendo que dicen algo de vos y es como una invitación, una provocación a que uno tenga que decir algo, pero también uno tiene la opción de no decir nada sobre algunas cosas. Yo soy igual hace muchos años y es mi manera, no sé si es la mejor, pero es mi estilo y me gusta respetármelo”.

A modo de cierre, el periodista reparó en que tiempo atrás Flor Vigna la había acusado de interponerse en su relación con Castro y que ahora Sabrina dice lo mismo. “Flojísima de papeles...”, lanzó Siciliani a pura ironía. Y concluyó: “No, no sé, no me moviliza mucho, no es algo que me genere un conflicto interno. Me genera la incomodidad, tengo que contestar porque entiendo que es el trabajo de ustedes, pero no es algo que sea parte de mi vida”.