Algunos líderes mundiales optaron por no felicitar a Donald Trump por su triunfo en las elecciones de EEUU

Donald Trump fue electo nuevamente como presidente de los Estados Unidos. Luego de conseguir más de 270 electores, el republicano se impuso ante Kamala Harris y gobernará el país por segunda vez.

Hoy 10:36

Donald Trump fue electo nuevamente como presidente de los Estados Unidos. Luego de conseguir más de 270 electores, el republicano se impuso ante Kamala Harris y gobernará el país por segunda vez. Es por eso que diferentes líderes mundiales lo felicitaron desde que se conoció la noticia. Sin embargo, hubo otros que evitaron pronunciarse al respecto o cuestionaron el triunfo.

Del lado de quienes sí le enviaron mensajes al candidato electo quedaron el presidente argentino Javier Milei, el francés Emmanuel Macron y su par salvadoreño, Nayib Bukele. También lo hicieron diferentes mandatarios europeos y el brasileño Lula Da Silva.

Pero aunque los mensajes de felicitaciones llegaron de todos lados, también están los que, hasta el momento, decidieron no manifestarse al respecto de las elecciones presidenciales estadounidenses. Entre ellos están el presidente venezolano, Nicolás Maduro; también su par colombiano, Gustavo Petro, y el boliviano Luis Arce. Tampoco lo hizo el expresidente Evo Morales, quien ayer mostró su descontento con ambos candidatos a través de sus redes. “Ese país no hay democracia, no gobierna quien gana, gobiernan las transnacionales. Gane quien gane continuarán con las doctrinas Monroe, destino manifiesto y, sobre todo, la denominada doctrina de Seguridad Nacional. Los pueblos del mundo, especialmente las nuevas generaciones, deben identificar que el primer enemigo de la humanidad es el imperialismo”, expresó.

Por otra parte, los líderes opositores argentinos como Cristina Fernández de Kirchner o el exmandatario Alberto Fernández no se manifestaron aún. A la lista se sumó el mandatario chileno, Gabriel Boric, y la recientemente electa presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por el lado de Rusia, desde el Gobierno aclararon que aún desconocen si Vladímir Putin saludará a Trump tras el triunfo en las elecciones, ya que Estados Unidos “no es un país amigo” Además, señalaron que lo juzgarán en virtud de sus actos. “Sacaremos nuestras conclusiones en virtud de las palabras concretas y los actos concretos” que lleve adelante, dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Dina Boularte, presidenta de Perú, tampoco se pronunció sobre el triunfo de Trump.

China, sin embargo, emitió un comunicado en el que manifestó que espera una “coexistencia pacífica” con Estados Unidos. Así declaró este miércoles una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, momentos antes de que se confirmara el triunfo del republicano.

“Seguiremos enfocando y gestionando las relaciones entre China y Estados Unidos basándonos en los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación beneficiosa para todos”, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning.

*HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO