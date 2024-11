La Defensoría del Pueblo solicitó un informe a la CNRT sobre el incumplimiento de la gratuidad del transporte a personas con discapacidad

Según las denuncias recibidas por ADPRA, varias empresas de transporte no están cumpliendo con la normativa.

Hoy 11:26

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) elevó un pedido formal de informes a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para abordar una problemática que afecta a muchas personas con discapacidad en el país: el incumplimiento de la ley que garantiza la gratuidad en el transporte automotor de pasajeros en jurisdicción nacional.

Según las denuncias recibidas por ADPRA, varias empresas de transporte no están cumpliendo con la normativa que establece que las personas con discapacidad deben poder acceder de forma gratuita a los servicios de transporte. La situación ha generado una creciente preocupación entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos, dado que este derecho es fundamental para garantizar la igualdad de acceso al transporte público y la inclusión de este sector de la sociedad.

En su pedido, el Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Dr. Lionel Suárez, expresó que este derecho, respaldado por la ley, es esencial para garantizar la igualdad y la accesibilidad en el sistema de transporte público. La institución solicitó al titular de la CNRT, Dr. Edgar Pérez, un informe detallado sobre las acciones de control que la comisión está implementando para asegurar el cumplimiento de esta normativa, así como las sanciones que se están aplicando a las empresas que incurren en infracciones.

Requerimientos de ADPRA a la CNRT

ADPRA ha solicitado información sobre varios aspectos clave para poder evaluar la magnitud del incumplimiento y la respuesta de la CNRT ante esta problemática. Entre los puntos que se requieren aclarar están:

Cantidad de Actas de Infracción: La asociación solicita el detalle de la cantidad de actas levantadas hasta la fecha, discriminando por delegación de la CNRT y por empresa de transporte. Además, se requiere que se especifiquen las infracciones detectadas en cada caso.

Multas Impuestas y Montos Totales: Se solicita información sobre el número de multas aplicadas a cada empresa, los montos de las sanciones y la relación entre el número de boletos gratuitos que no fueron ofrecidos y las infracciones cometidas.

Cupos No Ofrecidos y Servicios Realizados: ADPRA pide un informe sobre la cantidad de servicios en los cuales las empresas no ofrecieron los cupos gratuitos previstos por la CNRT. También se requiere información sobre los casos en los que, aunque se haya realizado la reserva de pasajes gratuitos, los mismos no fueron confirmados, lo que impidió a las personas con discapacidad hacer uso de su derecho.

Plan de Control y Cronograma de Inspecciones Futuras: La ADPRA ha solicitado conocer los planes de inspección de la CNRT para los próximos meses, con el fin de asegurar que las empresas de transporte cumplan con la obligación de ofrecer pasajes gratuitos a las personas con discapacidad.

Urgencia en la respuesta

La ADPRA destacó la urgencia de obtener esta información, dado que la falta de acceso al transporte gratuito afecta derechos fundamentales de las personas con discapacidad, como la movilidad y la igualdad de oportunidades. La institución instó a la CNRT a presentar la información solicitada lo antes posible, con el objetivo de contribuir a una solución rápida y efectiva a esta situación.

Finalmente, ADPRA reafirmó su compromiso con la defensa de la igualdad de acceso y la inclusión en el sistema de transporte público, y expresó su disposición para colaborar en cualquier instancia de trabajo conjunto que permita mejorar el cumplimiento de este derecho en todo el país.

La Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, en particular, se mantiene alerta ante esta situación y continuará apoyando iniciativas que promuevan la plena integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social y pública.