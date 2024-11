Vecinos de El Churqui denuncian extracción ilegal de arena en la ribera del Río Dulce

Según los testimonios, la actividad estaría generando graves impactos en el ecosistema local, así como en las rutas de acceso de la región.

Hoy 13:14

Vecinos de la localidad de El Churqui, en la zona de Los Lescano, han denunciado la extracción ilegal de arena en la ribera del Río Dulce por parte de diversas empresas. Según los testimonios, la actividad estaría generando graves impactos en el ecosistema local, así como en las rutas de acceso de la región.

La denuncia se centra en la remoción de áridos de la ribera del río, lo cual habría provocado el avance del cauce y el daño de caminos utilizados por los habitantes de la zona.

"No deberían sacar áridos del área, no hay nada autorizado en la zona de El Churqui. Si surge un ilícito, vamos a hacer la denuncia penal", expresó un vocero de la Dirección de Minería, quien destacó que las extracciones no cuentan con los permisos necesarios para llevarse a cabo en esa área.

La situación ha sido informada a la fiscalía, que ya está al tanto del caso. Según fuentes cercanas, no se descartan acciones legales adicionales si la actividad ilegal continúa. Desde la Dirección de Minería se aseguró que se están tomando las medidas correspondientes para frenar las extracciones y proteger el ecosistema de la región.