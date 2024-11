Al Hilal analiza rescindirle el contrato a Neymar y va por Cristiano Ronaldo

La dirigencia se cansó de los reiterados problemas físicos del brasileño y podría ponerle fin a su vínculo. Como golpe de efecto, quiere contratar al portugués.

Hoy 11:12

La estadía de Neymar en Al Hilal podría llegar a su fin antes de lo previsto, ya que el club de Arabia Saudita analiza rescindir su contrato debido a las repetidas lesiones que ha sufrido desde su llegada.

Ante esta situación, el equipo estaría planeando un intento por fichar a Cristiano Ronaldo en enero de 2025, para mantener su alto perfil en el fútbol de la región si Neymar efectivamente se marcha.

El delantero brasileño de 32 años, surgido en Santos, había sido transferido a Al Hilal desde el PSG en 2023 por la imponente cifra de 90 millones de euros. Su llegada generó grandes expectativas, consolidándose como la operación más destacada del mercado de pases.

Sin embargo, las constantes lesiones le han impedido mantener continuidad, participando en solo siete partidos oficiales en los que anotó un gol. Recientemente, después de recuperarse de una rotura de ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco de su rodilla izquierda, volvió a sufrir un percance muscular en su segundo partido de regreso, situación que ha incrementado las dudas del club sobre su futuro en el equipo.

Cristiano Ronaldo en el radar de Al Hilal

Ante la posible salida de Neymar, Al Hilal apuntaría a Cristiano Ronaldo como fichaje estelar. No obstante, el portugués atraviesa un gran momento en Al Nassr y ha expresado su satisfacción con el club y su vida en Arabia Saudita. "No sé si me retiraré pronto, en dos o tres años, pero probablemente sea acá. Estoy feliz y me siento bien en este país. Quiero que todo esto continúe", comentó Ronaldo recientemente. Aunque la salida del delantero parece poco probable, Al Hilal intentará una propuesta en el próximo mercado de invierno con el objetivo de sumar al astro portugués a sus filas y llenar el vacío que podría dejar Neymar.

La decisión final sobre Neymar se tomará hacia fin de año, y se espera que cualquier movimiento en el mercado sea clave para definir el futuro de las figuras en la liga árabe.