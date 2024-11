Olímpico visita a Atenas de Córdoba buscando estirar su racha ganadora en la Liga Nacional

El Negro enfrenta al Griego buscando volver a festejar en el certamen liguero. Arranca a las 21.05.

Hoy 11:18

Olímpico saldrá a escena nuevamente esta noche en la Liga Nacional de Básquet, visitando a Atenas de Córdoba desde las 21.05.

El Negro llega con un rodaje importante, habiendo disputado seis partidos en la Liga, con un récord de cuatro victorias consecutivas después de dos derrotas iniciales. El equipo dirigido por Adrián Capelli también tuvo una destacada actuación en la fase de grupos de la Liga Sudamericana, donde terminó primero en su grupo y se medirá a fin de mes con San Lorenzo en semifinales.

En Olímpico, los máximos anotadores son el pívot Joao Franca y el escolta José Defelippo. También se destacan los bases Agustín Facello y Guillermo Aliende, junto con los aleros Julián Morales y David Schriver y los internos Phillip Locket y Zach Walton. Además, el veterano Leonardo Coco Mainoldi, quien inicialmente llegó para la Liga Sudamericana, extendió su contrato hasta diciembre, fortaleciendo aún más la rotación del equipo.

Por su parte, Atenas se prepara para su tercera presentación consecutiva en casa tras regresar a la Liga Nacional. El Griego llega a este encuentro con la necesidad de sumar su primera victoria, luego de las caídas ante Boca Juniors e Instituto, ambos finalistas de la última temporada y fuertes candidatos al título.

Pese a las derrotas, es difícil juzgar el rendimiento de Atenas, ya que se ha enfrentado a rivales de jerarquía sin contar con su plantel completo. Nicolás Zurschmitten, base del equipo, aún no ha debutado por molestias en la rodilla, y Antoni Vicens, pívot español, no pudo jugar debido a trámites de habilitación. Además, el equipo ha tenido que lidiar con una ficha menos y varios jugadores con molestias.

Para el duelo ante Olímpico, se espera la incorporación del pívot Earl Watson, de 2,01 metros, quien llega de Nacional de Uruguay en la Liga Sudamericana para ocupar la novena ficha de Atenas. También se prevé el debut de Zurschmitten y la participación de Vicens, lo que permitiría al equipo comenzar a ganar continuidad en la competencia. Hasta el momento, se destaca el rendimiento de Juan Cruz Oberto, quien promedia 18,5 puntos y 8,5 rebotes en 33 minutos por juego.

Se dijo: "La clave es haber ganado, no siempre se puede hacer de manera holgada y manejar el partido, contra Zárate la pelota no entraba en el primer tiempo porque fueron tiros bien tomados, eso nos jugó en contra y nos ganó la ansiedad. Como viene ocurriendo seguido el equipo dio un extra y realmente estoy agradecido por lo que están haciendo. Los que están y los que vienen de atrás no bajan nunca los brazos y dan un plus más", indicó Capelli.

ATENAS – OLÍMPICO

Hora: 21.05 TV: DSports.

Árbitros: Pablo Estévez, Ariel Rosas y Franco Ronconi.

Estadio: Estructuras Pretensa Atenas (Córdoba).

Historial: Se enfrentaron en 60 oportunidades, con 36 victorias para Atenas y 24 festejos para Olímpico.