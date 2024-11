Javier Milei viajará a EE.UU. la próxima semana para reunirse con Donald Trump

El mandatario argentino visitará al republicano el 14 y 15 de noviembre para felicitarlo por el triunfo. Será durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, en donde ya se habían visto hace algunos meses.

Hoy 16:34

La próxima semana Javier Milei viajará a Estados Unidos para reunirse con el flamante presidente electo, Donald Trump. Será el 14 y 15 de noviembre durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, en donde ya se habían visto hace algunos meses.

“Felicidades por su formidable victoria electoral. Ahora, vuelva a hacer grande a los Estados Unidos. Usted sabe que puede contar con la Argentina para llevar a cabo su tarea. Éxitos y bendiciones. Saludos cordiales, Javier Milei”, escribió en inglés el jefe de Estado minutos después de confirmada la victoria de Trump. Ahora, se confirmó que viajará a felicitarlo en persona.

Milei quiere viajar el 20 de enero a la ceremonia de inauguración presidencial en el Capitolio, pero todavía no está definido. No hay un operativo de seguridad en marcha. “Faltan instancias previas para que se dé el viaje. No está cerrado”, expresó a este medio un funcionario.