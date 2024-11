Habló Roger Nores, el amigo de Liam Payne imputado por "abandono de persona" tras el accidente en Palermo

El empresario se mostró devastado y dio su versión sobre el trágico 16 de octubre, cuando el ex One Direction cayó del balcón de un hotel en el barrio porteño de Palermo.

Hoy 14:16

Esta semana fue clave para la familia de Liam Payne. Después de dos semanas, Geoff Payne, padre del recordado artista, pudo regresar a Reino Unido con el cadáver para darle la santa sepultura y que descanse en paz. Este jueves también hubo otra novedad sobre el caso, ya que habló Roger Nores, el empresario y amigo del ex One Direction que fue imputado por “abandono de persona”.

Ante Daily Mail, reconoció que nunca tuvo un comportamiento malicioso hacia el músico, a quien le tenía un profundo aprecio. “Jamás abandoné a Liam; fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto sucediera. Había más de 15 personas en el lobby del hotel conversando y bromeando con él cuando me fui”, detalló sobre la tarde de la tragedia.

Nores también expuso que declaró ante el fiscal el 17 de octubre, un día después de la muerte del joven. “Lo hice como testigo y desde entonces no he hablado con ningún oficial de policía ni fiscal. No era el manager de Liam; él solo era un amigo muy querido, y por favor remítanse al correo electrónico que envié a Liam y a su equipo el 23 de agosto. Estoy realmente devastado por esta tragedia y extraño a mi amigo todos los días. Jamás podría haber imaginado que algo así sucedería”, cerró afligido.