Más problemas para San Lorenzo: fue inhibido por la FIFA para los próximos tres mercados de pases

A través de un comunicado oficial, el ente que regula el fútbol a nivel mundial confirmó una sanción contra el club de Boedo.

Hoy 14:11

San Lorenzo enfrenta un nuevo revés en el ámbito financiero y deportivo tras la reciente resolución de la FIFA que le impide realizar incorporaciones en los próximos tres periodos de fichajes.

Así lo confirmó el ente rector del fútbol a nivel mundial mediante un comunicado en su página web, en el que indica que el club no podrá sumar refuerzos durante el mercado de verano de 2025 si no salda una deuda cuya cifra aún no se ha dado a conocer.

Esta sanción representa un obstáculo serio para el Ciclón, que en los últimos años ha tenido que lidiar con múltiples deudas, varias de ellas vinculadas a gestiones anteriores que comprometieron la economía del club. No es la primera vez que San Lorenzo enfrenta una inhibición de este tipo; en la última ventana de fichajes, ya había sido sancionado de manera similar y solo pudo incorporar nuevos jugadores una vez que se regularizaron los pagos pendientes.

Para levantar la actual inhibición, San Lorenzo tiene algunas opciones a su disposición. Además de pagar la deuda directamente al acreedor, el club puede negociar un plan de pago que debe ser aprobado por el acreedor o el futbolista afectado.

Una vez que este convenio sea presentado ante FIFA, el organismo suele levantar la sanción de fichajes, permitiendo al equipo realizar incorporaciones en los próximos mercados.