Roberto García Moritán contó cómo se siente con una frase desoladora: “Cuando subís rápido, bajás rápido”

El exmarido de la modelo habló de su presente tras internarse por decisión propia en un centro adventista de vida sana.

Hoy 19:59

Roberto García Moritán reapareció en los medios tras pasar algunas semanas internado en un centro adventista de vida sana en la ciudad de Entre Ríos después de separarse de Carolina “Pampita” Ardohain.

“Era demasiado, era una obviedad que no tenía ganas de hablar”, expresó sobre los momentos en los que la prensa seguía cada movimiento suyo.

Con una frase desoladora, describió su ascenso después de empezar su relación con la modelo y su peor momento, el cual atravesó hace tan solo semanas: “Yo era un pyme, un laburante, fundador de una ONG. De un día para el otro fui diputado, casado con Caro y ministro. Y dicen que cuando subís rápido, bajás rápido. Pero para mí fue un desafío más de uno de los tantos que tuve en mi vida”.

Sobre su reacción al hacer pública su separación y el tratamiento que recibió en los medios de comunicación, Moritán lanzó: “Abatido no, pero sí un poco abrumado”.

“Estoy solo, voy a estar solo por todo el tiempo que sienta que tenga que estarlo. Y ojalá en algún tiempo cercano vuelva a encontrar alguien que me entusiasme como me entusiasmó Caro en su momento”, indicó sobre su situación sentimental.

Por último, eligió no hacer referencia al nuevo novio de Pampita, Martín Pepa: “No voy a hablar de Caro, no voy a hablar de esas cosas, no tiene ningún sentido. Creo que te lo dije la vez pasada, no solamente que no voy a hablar de ella, sino que además ella es una mujer adulta, responsable, inteligente, toma decisiones y ella decide qué quiere hacer de su vida, en ese sentido no me queda más que respetar”.