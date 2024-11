Se filtró un audio del Turco Naim tras su separación de Emilia Attias: "No quiero bancarme verla yendo de fiesta en fiesta"

Yanina Latorre, en LAM, reveló un mensaje de voz del humorista en el que hablaba sobre la ruptura con la actriz.

Este viernes en LAM , Yanina Latorre difundió un audio que le envió El Turco Naim cuando se separó de Emilia Attias a mediados de este año. “Cuando ella se jugó a contar la historia de la separación, es porque tenía un audio del Turco contando la historia”, introdujo Ángel de Brito a modo de contexto, dado que el humorista está molesto con la situación de que se hable sobre su vida íntima junto a la actriz, madre de su hija Gina.

“Ya que el Turco el otro día me trató de que no tengo nada que hacer, de que soy una chismosa... ¿Vos querías una chismosa? Acá tenés. Igual no es duro el audio, pero reconoce lo que yo conté”, introdujo luego la panelista antes de darle play al audio en cuestión. “La verdad que es duro, viste. Es duro, pero bueno, qué va a ser...”, se escucha la voz del humorista, abatido con la situación de la separación, hablándole a una persona de la que no se reveló su identidad.

“Son cosas que pasan. Por mi hija, yo realmente me tengo que ir porque no me quiero bancar el escarnio acá. Ver toda la secuencia de ella yendo de fiesta en fiesta, y yo bancándome la secuencia de los periodistas”, dijo el actor en relación a la decisión que tomó luego de la separación de radicarse en Ecuador.

“Me voy, que haga lo que quiera. Es bomba, es joven, que sea feliz. Y bueno, es la madre de mi hija. Por más que haya diferencias, uno quiere que la otra persona esté feliz. Necesito irme un tiempo. Tengo todo en Ecuador. Tengo laburo, tengo casa, tengo todo”, cerró el humorista en el audio que reprodujo Latorre.