El Gobierno volvió a criticar a los gremialistas aeronáuticos: "La sociedad no quiere más este tipo de dirigentes"

El Gobierno volvió a criticar a los gremialistas aeronáuticos en medio de las negociaciones salariales: "La sociedad no quiere más este tipo de dirigentes". El secretario de Trabajo, Julio Cordero, salió al cruce en declaraciones a Radio Mitre del titular de Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, quien negó que "los pasajeros hayan sido rehenes" a bordo de aviones, la semana pasada durante la protesta por el despido de un empleado de Intercargo.

Cordero dijo: "Lo que la gente está viendo perfectamente es que este no es un camino, pero no solamente es un camino, sino que esa no es una dirigencia sindical como la dirigencia sindical que está pidiendo y queriendo la sociedad. Las personas ya directamente no resisten más, ni siquiera ni este tipo de dirigentes, ni el acoso que sucedía en la Argentina, ni el acoso de ninguna característica o forma".

El secretario de Trabajo planteó: "Lo que se puede hacer es lo que se está haciendo, y lo que se espera que es que tomen una actitud completamente diferente. Si es que cometen un delito irán a la Justicia. Si cometen una acción que es desmadrada de sus funciones, se aplicarán todas las sanciones que se tienen que aplicar y eso es lo que se está haciendo".

Previamente, en medio de las tensas negociaciones entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos, desde la Casa Rosada volvieron a presionar para que acepten la privatización de Aerolíneas Argentinas. "No se va a admitir continuar con la situación actual", advirtió este sábado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Francos explicó en declaraciones a Radio Mitre que los altos costos de la compañía, subsidiados con fondos públicos, afectan a los contribuyentes: "Es injusto que el 98% de los argentinos subsidie a los pocos que usan la aerolínea”. Según indicó, la compañía recibió en 2023 alrededor de 700 millones de dólares en subsidios y aclaró que "es insostenible en un contexto de necesidad de equilibrio fiscal".