Yanina Latorre apuntó fuertemente contra Wanda Nara: "Me quiere hacer juicio, la espero"

Después de que Wanda Nara afirmara que llevará a juicio a Yanina Latorre por criticar que no haya acompañado a Mauro Icardi en su lesión, la panelista de LAM (América TV) arremetió este domingo contra la conductora de Bake Off Famsos (Telefe).

"Ayer hablé con Wanda todo el día y no me contestó la última pregunta, que es información no opinión. Ella está enojada, igual... doble problema. Lo que falta es que la gente se enoje por lo que opinas. Es muy del famoso tipo Wanda esto, agrandadita que se cree más que todos", comenzó diciendo en un video que subió a sus historias de Instagram.

"Yo no trabajo de chupa ort... cuando tiene razón, tiene razón y cuando no tiene razón, no tiene razón. Voy a reiterar todo lo que dije. Me dio mucha data; la mitad de las cosas se las creo, la mitad no porque la conozco. Hablé mucho con Wanda. Ella obviamente siempre me va a contar lo que le convenga para tratar de convencerme", continuó.

"Nos dijimos de todo, pero después bajó tres cambios. ¿Me quiere hacer juicio? La espero. Pero basta de instalar que porque sos Wanda Nara la gente no puede decir que está mal lo que estás haciendo. Estoy enardecida, podrida de la amenaza y de los famosos. Wanda arrancó diciéndome de todo, obviamente que no me quedé callada porque no soy cagona", contó la rubia.

"Me habló bien, le hablé bien y ya no estoy tan caliente... Me da data, me opera, ya la conozco. De todo eso voy a elegir qué cuento. Está con L-Gante, a eso ponele la firma. Está caliente, enamorada. Igual todo me parece un papelón. Me dio todas las explicaciones de por qué no acompañó a Icardi y le molestó que nombre a los hijos", siguió Latorre.

También agregó: "Quieren ser famosas, mediáticas y tapa, muestran todo, y después se quejan cuando uno opina. Voy a ordenar toda la data que tengo y la voy a dar. Ella dice que hay gente a la que cuido y gente a la que no, pero yo soy igual con todo el mundo. Hoy le voy a demostrar que tengo data de ella que nunca di, y no es una amenaza porque no la voy a dar. Tengo los huevos al plato de todo".