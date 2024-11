Kicillof volvió a defender a Cristina Kirchner antes del fallo por la causa Vialidad: "Es un juicio trucho"

El miércoles la Cámara Federal de Casación Penal podría confirmar la condena por corrupción en la obra pública en Santa Cruz contra la líder de Unión por la Patria.

Hoy 10:46

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a defender a la expresidenta Cristina Kirchner antes del fallo por la causa Vialidad: "Es un juicio trucho de proscripción". El gobernador bonaerense criticó a la Justicia y le dio un fuerte respaldo a la exmandataria. El miércoles la Cámara Federal de Casación Penal podría confirmar la condena por corrupción en la obra pública en Santa Cruz contra la líder de Unión por la Patria.

El tribunal integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña resolverá si confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner. Caso contrario podría elevar a 12 años el tiempo de prisión, por el delito de asociación ilícita, o revocar su condena.

Kicillof planteó en conferencia de prensa: "Se está por consumar un escándalo jurídico que tiene una gravedad inmensa porque inaugura un nuevo género que yo llamaría 'derecho ficción'. Se va a sacar un nuevo fallo en una causa en la que no hay una sola prueba, no hay un solo delito en los expedientes. Es 'Justicia fantasía’ porque todo lo que se va a decir no existió, no ocurrió, pero se va a dar por hecho para generar un disciplinamiento a todo el que quiere llevar a cabo determinadas políticas".

El gobernador bonaerense habló de "gravedad institucional" a partir de lo que consideró que son "juicios totalmente truchos": "Es una condena absolutamente ficticia, con el propósito de ensuciar y con el agravante de que se convierte en un caso de persecución política y de proscripción". Consideró que hay un "dispositivo que busca generar imagen negativa sobre dirigentes del campo popular".