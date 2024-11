Guillermo Francos cuestionó a Mauricio Macri por sus "injustas" críticas a la gestión de Javier Milei

En declaraciones televisivas, el titular de ministros expresó: "Es un expresidente que apoya las líneas generales del Gobierno y a veces critica la gestión, sobre todo a nosotros, los que tenemos la responsabilidad de gestionar. Creo que lo hace injustamente".

Sin embargo, respaldó al presidente del PRO al señalar: "Es interesante analizar el tema de la deuda, (el ex ministro de Economía Martín) Guzmán hacía una referencia al FMI y le adjudican a Macri los 45 mil millones del fondo, pero no dicen qué deuda dejó cada Gobierno".

"Durante el gobierno de Alberto Fernández el déficit fiscal fue de 30 mil millones", expresó y agregó: "Como tenía déficit tenían que emitir para que no subiera tanto la inflación, se licuaban los pesos, se los dejaba en los bancos y se les pagaba una tasa. Los bancos preferían prestarle al Estado y no había crédito para el sector privado. Hoy el Estado no toma un peso, no toma dinero, no tiene déficit y no emite".

Por otro lado, Francos señaló que desde el Poder Ejecutivo saben "que mucha gente no está bien, no llega a fin de mes", pero defendió las medidas económicas adoptadas desde diciembre hasta entonces.

"Antes la gente veía que la inflación iba creciendo todos los meses. Vivíamos en una escalada de precios y salarios que nos llevaba a un desastre. Esto generaba en la gente una inquietud, que hoy no la tiene", remarcó.