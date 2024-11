La tierna foto del reencuentro de Enzo Fernández con sus hijos tras separarse de Valentina Cervantes

El futbolista del Chelsea arribó al país para los encuentros por fecha FIFA con la selección argentina y compartió una imagen junto a Olivia y Benjamín.

Hoy 19:16

Enzo Fernández arribó al país de cara a los encuentros que disputará con la selección argentina correspondientes a la fecha FIFA frente a Paraguay, este jueves desde las 20:30 en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, y ante Perú, el próximo martes 19 de noviembre a partir de las 21:30 en La Bombonera, el estadio de Boca Juniors. Los campeones del mundo lideran la tabla de posiciones con 22 puntos, seguidos por equipos como Colombia, Uruguay, Brasil, entre otros.

En este contexto, el mediocampista del Chelsea de 23 años se manifestó por primera vez en sus redes sociales, luego de la separación de su pareja Valentina Cervantes tras siete años de relación. El ex jugador de River Plate compartió una tierna foto en blanco y negro junto a sus dos pequeños hijos, los tres recostados en el sillón y abrazados.

El anuncio de la separación llegó en un momento complicado para Enzo Fernández, quien perdió su puesto en el Chelsea y enfrenta críticas de los hinchas, especialmente después de que el club inglés pagara 120 millones de euros por su pase desde el Benfica en enero de 2023. A pesar de ello, el jugador mostró su amor por sus hijos, Olivia de 4 años y Benjamín de 1, a través de una publicación en su cuenta de Instagram (@enzojfernandez), donde compartió una foto con ellos acompañada de varios corazones rojos.

El futbolista comunicó a su esposa su deseo de “tener la vida que no tuvo”, ya que comenzó su relación con Valentina Cervantes a los 17 años y siente que se perdió de muchas experiencias propias de esa edad. Esta decisión dejó a Cervantes “muy triste”, según informó la periodista deportiva Julieta Argenta en el programa LAM de América TV. Mientras tanto, la ex pareja de Enzo regresó a Buenos Aires con sus hijos tras la separación y compartió un comunicado, expresando que siempre “van a ser familia”. Además, instó a no “crear guerras donde no las hay”.

La propia Valentina explicó en el mismo medio que tras una charla inicial, Enzo le comunicó su decisión de separarse, dejando “cosas pendientes” por discutir en su próxima visita a Buenos Aires. También reconoció que la ruptura podría afectar el tiempo que el futbolista comparta con sus hijos. No obstante, señaló que buscarán la manera de facilitar su viaje a Londres para que él pueda estar con los niños.