Denzel Washington habló sobre su posible participación en una película de Marvel

El actor dijo que el director Ryan Coogler está escribiendo un papel para él en la tercera parte de Black Panther.

Hoy 09:25

El Universo Cinematográfico de Marvel parece listo para regresar a Wakanda. Marvel Studios no ha confirmado oficialmente que una tercera película de la franquicia Black Panther esté en proceso, pero el actor Denzel Washington indicó el martes que sí la hay y que tendrá un papel.

En declaraciones al programa Today del Canal 9 de Australia, como parte de una conferencia de prensa de Gladiador 2, Washington dijo que el director Ryan Coogler está escribiendo un papel para él en la próxima película de Black Panther.

Cuando se le preguntó sobre sus planes futuros, Washington dijo que “en este momento de mi carrera, solo me interesa trabajar con los mejores, no sé cuántas películas más haré, probablemente no tantas. Quiero hacer cosas que no he hecho”.

“Interpreté Otelo a los 22 años, ahora lo haré a los 70”, continuó. “Después de eso, interpretaré a Hannibal. Después de eso, he estado hablando con Steve McQueen sobre una película. Después de eso, Ryan Coogler está escribiendo un papel para mí en la próxima Black Panther”.

Black Panther se ha convertido en una de las franquicias emblemáticas del UCM, y la película de 2018 protagonizada por Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o y Michael B. Jordan obtuvo no solo elogios de la crítica sino también una recaudación masiva en taquilla, recaudando más de 1.300 millones de dólares.

Boseman murió a los 43 años en 2020. La secuela de 2022, Black Panther: Wakanda Forever, funcionó como un homenaje al fallecido actor y una forma de continuar la historia de Wakanda y su gente.