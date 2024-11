"Si estás dormido y te buscan para salir, es la muerte", la polémica teoría que se volvió viral

En las redes sociales, cientos de personas compartieron sus experiencias respecto a esta creencia.

Hoy 01:39

En las redes sociales es común leer posteos que describen teorías no probadas científicamente, pero con datos espeluznantes a las que muchas personas suelen dar fe. En esta oportunidad, se volvió viral una publicación que menciona un hecho relacionado con la muerte.

La teoría dice "no salir si te buscan al estar dormido ya que podrían suceder tragedias". Una usuaria de Facebook explicó en qué consiste y recibió cientos de comentarios a favor y en contra.

"Si estás dormido y te llama algún amigo para salir NO salgas. Si llegaste a tu casa y te llegan a buscar NO salgas, no sé ustedes pero yo soy full creyente de esto", señala el posteo.

Gabriela Valtierra, autora de la publicación explicó que "la creencia es que cuando ya estás acostado/dormido, y alguien te busca para salir e ir hacer algo digas que NO, ya que pueden pasar muchas cosas de las cuales te puedes arrepentir (robos, accidentes, muertes, etc)".