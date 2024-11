VIDEO | ¿Lo sabías?: un carnicero advirtió por qué no se debería comprar pechuga de pollo

En un video que se volvió viral en TikTok, el trabajador explicó las razones detrás de su recomendación y generó miles de comentarios de usuarios interesados en su opinión.

Un carnicero que comparte tips a través de su cuenta de TikTok, reveló el motivo por el que aconseja no comprar pechuga de pollo, sino que brindó una alternativa mejor para ahorrar dinero.

En la red social, el hombre se hace llamar “El carnicero tiktoker”, y cuenta los mejores consejos para los consumidores a la hora de elegir. “Hay que comprar un pollito entero, siempre lo digo y siempre lo diré”, mencionó en el video.

En este contexto, el empleado aseguró que a pesar de que una persona compre el pollo para comer solo, sin dudas recomienda comprarlo entero y no solo la pechuga. “Le dices al carnicero ‘hazme el alakiri’”, ya que en este caso lo separaría cada una de las extremidades. En este marco, como se paga el pollo entero, el carnicero lo puede hacer sin problema.

“Es algo que deben saber todos”, aseguró el hombre mientras mostraba como trozar el pollo. “Como hay gente que no sabe comprar, acá estoy yo para enseñarles como se hace esto”, agregó. “Comida para uno un día y comida para otro día”, sostuvo haciendo referencia en que, al elegir el pollo de esta forma, se puede ahorrar, ya que se aprovechan las presas por completo y en más de un plato. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El clip se viralizó rápidamente en la red social, donde recibió más de 19 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios. “Mi carnicero no me lo hace gratis, tiene precio si es entero y otro si te lo trocea”, contó una internauta. “Siempre compré así. Es más económico y haces 4 comida con un pollo”, detalló otra usuaria. “Se agradece muchísimo este contenido porque es verdad que no sabemos comprar”, agregó otra.