Tyson le pegó un cachetazo a Jake Paul y se desató un escándalo en pleno pesaje

Es que el ex campeón del mundo de los pesados le propinó un cachetazo al popular youtuber en el cara a cara que tuvieron luego del pesaje que llevaron a cabo en el el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

La pelea entre Tyson, que ya cuenta con 58 años, y Paul se realizará el viernes 15 de noviembre de 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Contará con ocho asaltos de dos minutos cada uno y guantes de 14 onzas, un grueso mayor que en el de las peleas tradicionales de pesos pesados. La esperada pelea podrá verse en vivo a través de la plataforma de Netflix, por lo cual se necesitará una suscripción.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

LIVE ON NETFLIX

FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0