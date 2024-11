Scaloni defendió a la Selección Argentina tras la derrota en Paraguay: "El equipo da la cara"

El director técnico aseguró que quiere "darle confianza a los chicos" luego del golpe en Asunción. "Me ocupa corregir, ver las cosas que se pueden mejorar", expresó.

Hoy 23:53

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, defendió a los jugadores luego de la derrota por 2-1 contra Paraguay, como visitante en el Defensores del Chaco, por la fecha 11 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Por otra parte, dejó en claro que lo "ocupa corregir, ver las cosas que se pueden mejorar".

Te recomendamos: Argentina no pudo ante la dura Paraguay de Alfaro y tropezó en Asunción

"Yo no estoy acá para criticar a mis jugadores. Estoy para apoyarlos. Estos partidos les viene bien a los jugadores. Sobre todo, a los que no tienen muchos minutos. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Ya está", afirmó el DT en conferencia. Y añadió: "Estamos para darle confianza a los chicos".

Además, destacó que en el primer tiempo hicieron "un buen partido" y que el quiebre fue el gol de Omar Alderete: "Nos puso cuesta arriba. Lo intentamos a nuestra manera. No se pudo. Hay que felicitar al rival. Es evidente que han defendido bien y se nos hizo difícil".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A su vez, Scaloni afirmó que esperan "retomar la senda positiva" en el encuentro ante Perú del martes y destacó que "el equipo intenta, da la cara en los partidos". "Al final, lo importante es eso, no dar ninguna pelota por perdida, no dar el partido por perdido. Es lo que demostró el equipo", dijo.

"Me ocupa corregir, ver las cosas que se pueden mejorar, contra un rival totalmente diferente, pero tiene su dificultad. Hay que prepararnos bien para el martes y darle una alegría a la gente", expresó Scaloni, quien también pidió "confiar en lo que venimos haciendo".

Qué dijo Scaloni sobre el polémico arbitraje de Daronco

Scaloni prefirió no opinar del arbitraje de Anderson Daronco, quien no expulsó a Omar Alderete después de una falta a Lionel Messi cuando estaba amonestado y luego marcó el gol de la victoria para la Albirroja. "Puedo decir un montón de cosas... No tiene sentido y parecería una excusa. Prefiero no decirla para que no sea una excusa y que la gente no la interprete así. Ya está, todos vimos lo que pasó en la cancha", dijo.

"Para nada tiene que ver en el resultado. Ya está. Aprendí mucho de estas cosas. Uno parece que mete excusas, quiere justificar algo y la gente puede interpretar otra cosa. Vamos a dejarlo ahí", sentenció el entrenador de la Selección Argentina, quien llamó "caradura" al réferi en el encuentro.