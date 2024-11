Nathy Peluso, Bizarrap y Soledad, los ganadores argentinos de los Latin Grammy 2024

La rapera ganó los tres premios en los que estaba nominada. Además, Conociendo Rusia se impuso en Canción Pop/Rock, Trueno en Mejor Fusión/Interpretación Urbana.

En los Latin Grammy 2024 que se entregaron este jueves en la ciudad de Miami muchos artistas argentinos fueron protagonistas. Entre los tríos de conductores que se formaron para presentar las nominaciones y entregar los premios durante lo que se conoce como la “ceremonia premiere” aparecieron María Becerra, Mateo Sujatovich -comandante de su proyecto Conociendo Rusia- y Soledad Pastorutti. También hubo un homenaje especial a Soda Stereo con Zeta Bosio y Charly Alberti tocando “En remolinos” junto a Draco Rosa.

Y también hubo ganadores. La primera en levantar una estatuilla para el país fue Nathy Peluso en la categoría al Mejor video musical versión larga por su álbum Grasa. “Ay, estoy tan emocionada... ¡Muchísimas gracias, chicos! La verdad es que me imaginé que esto podía suceder y dije: ‘¿Me preparo algo?’. Y no, siempre me entrego a ver qué pasa en el momento. Y estoy tan nerviosa que voy a tratar de decirlo todo. Gracias a estos seres de luz que están acá, que han confiado tanto en mi visión, que me han ayudado a llevarlo a cabo, a aterrizarlo, a sumar tantísima magia. Cada uno de ustedes son increíbles, creativos, humanos. Gracias a todos los que no están acá arriba. Fue un enorme proyecto de tanto compromiso, de tanta entrega, que al final el arte se trata de eso, de poner el corazón, de poner la fe. Y de entregarse. Así que gracias a cada uno de los creativos que me ayudaron a bajar esto a tierra”, comenzó expresando la cantante de un tirón.

“Gracias a mi por sacarme de donde estaba y atreverme a tanto. Gracias a mi familia, que siempre están ahí, mis grandes amigos que me esperan siempre a que vuelva, para darme un abrazo y felicitarme, apoyarme, por estar en los peores momentos, en los mejores momentos. Y gracias a la música, gracias a Grasa que me trajo tantas bendiciones, no para de traerme bendiciones como esta. Y como tantas otras que no se ven en el día a día, me hizo encontrarme, me hizo crear algo de lo que estoy orgullosa. Y ese es el mejor premio. Gracias a la Academia y felicitaciones a todos que hacen obras maravillosas, los amo. Y gracias a mi público, también. ¡Viva Grasa, carajoooo!”, cerró eufórica.

Un rato después, levantó su segundo premio ya que su tema “El día que perdí mi juventud” ganó en la categoría Mejor canción alternativa. “Ay, Dios mío, qué bendición... Quiero aprovechar a contar cómo nació esta canción: un día me senté a la madrugada en casa, donde probablemente ustedes sepan que aparecen las mejores ideas, siempre, en la nocturnidad. Llevaba un tiempo dándome cuenta de que había perdido lo que más me movía, que era la ilusión, el deseo, lo que te impulsa”, expresó la ganadora.

En su discurso, Peluso destacó la importancia de la música en este proceso: “Entonces dije: ‘Yo me tengo que recuperar’. Y la mejor manera de salvarnos de cualquier situación, siempre, es la música. Me ha salvado hacer música, me ha salvado escuchar música de otros. Siempre ha sido la música mi camino, mi fe. Este tema es un gran resumen de lo que significa Grasa para mí. Y nunca me voy a olvidar de esa noche en que dije: ‘Voy a escribir una profecía y a recuperar el día que perdí mi juventud’. Y con eso ya saben que no me refiero a la edad y a lo tangible. Me refiero a la ilusión, la ingenuidad, nuestro niño interior, lo que nos mantiene firmes en la meta y con esa alegría que nos mueve. Así que por siempre brindo por hacer música desde el corazón y siempre estar conectados con lo más importante”, dijo.

Y para cerrar una noche soñada, Nathy se llevó tres de tres al coronar en el de Mejor canción de rap/hip hop por su tema “Aprender a amar”. “Ay, qué decirles, no me lo puedo creer”, dijo en su último discurso, muy emocionada. “Gracias al hip hop, gracias a la poesía, gracias a la música por enseñarme tanto. Me acuerdo que la poesía la descubrí en la calle, escribiendo poemas para la gente y me di cuenta de que podía escribir en verso y que la rima era mi obsesión. Y a partir de ahí empecé a rapear, hace 15 años que rapeo. Es un placer tener este premio. ¡Viva la música!”, cerró con un grito.

Bizarrap fue otro de los argentinos ganadores. En su caso, a la Mejor interpretación de Música Electrónica Latina por el remix que el dj Tiësto hizo de su “Shakira BZRP Music Sessions #53″. “Está bueno esto porque yo conocí la música electrónica gracias a Tiësto cuando tenía 6, 7 años. Mi papá me mostraba su música y pudimos hacer una canción juntos, el remix de esta canción que fue tan grande, con Shakira. Que ya ganamos el año pasado, pero esto nos permite seguir compartiendo esta canción que tantas alegrías ya nos dio. Así que muchísimas gracias. Le quiero mandar un abrazo grande a Tiësto que debe estar por allá, por el mundo, de gira. Y a Shakira, que es una reina, le quiero desear mucha suerte en su tour, muchos éxitos, la va a romper toda. Muchas gracias a todos, es un honor haber ganado otro Grammy”, dijo el joven productor nacido en Ramos Mejía.

Otro premio que se vino para la Argentina fue de la mano del Diego Schissi Quinteto, quien se quedó con el de Mejor Álbum de Tango por el trabajo Apiazolado. En dicha categoría venció a compatriotas como Guillermo Fernández & Cristian Zarate (El Cantor De Tangos), Franco Luciani (Tangos Cruzados), Mariana Mazú (¿Y El Fin Del Amor?) y Cuarteto Ullmann (Ya Está En El Aire). Pese a la victoria, el artista no estuvo presente en la ceremonia.

Más tarde, Mateo Sujatovich volvió a subir al escenario pero esta vez para recibir la estatuilla a Mejor Canción Pop/Rock por “5 horas menos”, registrada por Conociendo Rusia junto a Natalia Lafourcade. El cantante le agradeció a familiares, amigos y su equipo de trabajo, además de destacar especialmente a la intérprete mexicana. “No pensé que me lo ganaba, no anoté nada”, se excusó el Ruso por lo improvisado de su discurso. “Se lo dedico a mi país, la Argentina, que los amo”, cerró. Conociendo Rusia estaba nominado también en la categoría Mejor Álbum de Pop/Rock por su trabajo Jet Love, pero ese quedó en manos de Draco Rosa (Reflejos de lo eterno).

Después de ser presentadoras, Soledad Pastorutti, Lila Downs y Niña Pastori volvieron al escenario pero para recibir el galardón a Mejor álbum folclórico por Raíz, Nunca Me Fui. “Gracias a la Academia, es nuestro segundo disco y nuestro segundo Latin Grammy”, dijo la cantante de Arequito al tomar el micrófono. “Es un claro ejemplo de que la unión hace la fuerza, que estos encuentros culturales maravillosos son riqueza y que tres mujeres juntas en un estudio somos muy fuertes”, concluyó.

“Gracias por creer en la tradición de nuestros pueblos, de los rincones del mundo que nos seguimos reinventando”, expresó Downs, mientras que Pastori se lo dedicó especialmente a sus compatriotas de Valencia, que viven horas difíciles por las inundaciones. “Un beso grande a los más perjudicados y a la gente joven que estuvo luchando. Somos un país solidario y este Latin Grammy va por ellos”.

Trueno competía con sus compatriotas Bizarrap y María Becerra en la categoría Mejor fusión/interpretación Urbana y venció a ambos con su tema “Tranky Funky”. El rapero de La Boca no se presentó a recibir el galardón, ya que se estuvo preparando para el show que luego dio en la ceremonia principal. También competía en Mejor álbum de música urbana (con El Último Baile), premio que se quedó Karol G por su Mañana será bonito.



