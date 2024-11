"Más allá de los juicios públicos, lo importante es el posicionamiento político de Cristina Kirchner"

El análisis político Dr. Carlos Fara, en su participación en Radio Panorama, se refirió al reciente fallo judicial que involucra a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El reciente fallo judicial que involucra a la vicepresidenta Cristina Kirchner era un escenario previsible, según el análisis político Dr. Carlos Fara, quien en su participación en Radio Panorama destacó que esta resolución no hace más que consolidar a la exmandataria como la principal figura de la oposición frente al gobierno de Javier Milei.

En su intervención, Fara subrayó que, más allá de los juicios públicos—sean estos positivos o negativos—, lo importante es el posicionamiento político de Cristina Kirchner, que sigue siendo clave en la política argentina. Esta polarización, de acuerdo al analista, ha relegado a otros posibles competidores como Sergio Massa y Mauricio Macri, quienes en este contexto parecen perder protagonismo frente a la figura de Kirchner.

"El objetivo es justamente eso: que Cristina sea la figura que se oponga con fuerza a Milei, eclipsando a otros actores clave de la política", agregó Fara.

En cuanto a Sergio Massa, Fara sugirió que el ex titular de la Cámara de Diputados podría estar aguardando que el desgaste de la figura de Cristina Kirchner lo ponga en una posición favorable para reemplazarla como referente de la oposición. "No nos olvidemos que Massa logró ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales el año pasado, lo cual le otorga un peso importante en el panorama político", afirmó el analista.

No obstante, la estrategia de Massa de esperar el desgaste de la ex presidenta podría no ser tan sencilla, ya que el campo opositor sigue fragmentado y el electorado argentino parece estar más polarizado que nunca.

Finalmente, Fara analizó el clima social en Argentina, que sigue marcado por el miedo y la angustia de la población. A pesar de que el país ha experimentado algunas señales positivas, como la baja inflación, los sentimientos de incertidumbre persisten.