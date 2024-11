Egresados de la Facultad de Humanidades recibieron su título de grado en un emotivo acto

El acto, realizado en el Paraninfo, contó con la presencia de las autoridades de la institución y decanos de las diferentes facultades.

Autoridades universitarias participaron de la emotiva ceremonia realizada por el 108° acto de colación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde nuevos profesionales egresados de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, recibieron certificados de egreso graduados de las distintas carreras de la unidad académica.

El acto realizado en el Paraninfo, estuvo encabezado por el rector de la UNSE, Héctor Paz; la vicerrectora, Marcela Juárez; el decano de Humanidades, Marcelino Ledesma y autoridades de las diversas facultades de la UNSE.

También estuvieron presentes la vicedecana, Sandra Moreira, secretarios que integran el Equipo de Gestión de Humanidades, coordinadores de las carreras, docentes y alumnos; además de familiares de los flamantes profesionales, quienes protagonizaron momentos emotivos con los estudiantes que cumplieron con la finalización del trayecto académico.

En representación de los egresados y egresadas, el Licenciado en Trabajo Social, Rodrigo Gastón Torres, fue encargado de brindar un discurso. “Estar hoy en este acto de colación brindando estas palabras ante este prestigioso auditorio, es la expresión más acabada de la reivindicación y la celebración de nuestro recorrido, esfuerzo y logro. Logro, esfuerzo y recorrido que tienen un profundo carácter colectivo, sería impensado este título en nuestras manos, sin el acompañamiento de docentes, familia, amigos y compañeros”, indicó al respecto.

“El sueño de recibirse va acompañado del compromiso de devolverle a la sociedad todos los frutos de nuestra educación universitaria, pública y no arancelada. Nuestra querida UNSE nos permite formarnos, crecer, proyectarnos y nos permite soñar; por eso, algo que no podemos permitirnos es no defenderla, no valorarla, no cuidarla e incluso no vanagloriarla”, añadió al respecto.

En otro tramo, Torres afirmó: “Tenemos el derecho de acceder al conocimiento científico y también de producirlo, contamos con herramientas y con vocación, con compromiso y con convicciones de construir una sociedad digna de ser vivida y de aportar al desarrollo social, cultural, económico y ambiental de nuestra amada tierra que nos vio nacer y nos vio formarnos”.

Tras el desarrollo del acto, Marcelino Ledesma afirmó que “cada acto de colación para cada egresada y egresado es la culminación de una trayectoria académica exitosa; pero para nuestra Facultad es cumplir con los objetivos y ver concretado el porqué de la existencia de nuestra institución".

Finalmente, el decano felicitó a los profesionales al sostener que “han optado por pensar su propio futuro desde la educación superior, en una universidad pública que considera esa educación un bien público, social y un derecho humano”.