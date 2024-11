Isabel Macedo sufrió un accidente durante un ensayo y terminó con moretones en el ojo y la nariz

La actriz compartió un video en sus redes sociales para contar lo ocurrido en los preparativos para los shows en vivo y mostró las secuelas en su rostro.

Hoy 14:02

Isabel Macedo compartió un preocupante video en Instagram y mostró cómo le quedó la cara después de sufrir una caída mientras ensayaba. “Leí por ahí que están todos muy preocupados porque me golpeé la nariz en un ensayo. Es verdad, pero no me rompí la nariz. Si me la lastimé”, comentó la actriz en la grabación que subió a sus historias.

“Me golpeé un poco bastante. Ahora me está bajando el golpe. Está hinchado y me duele, pero puedo abrir el ojo y puedo ver. Solo estoy muy hinchada y dolorida”, explicó mostrando los moretones que le quedaron.

“Sí, lloré un poco. Me angustió. Me asusté. Pero por dentro todo el tiempo agradezco que no haya sido nada más grave. Vamos nena. Me aliento sola”, comentó en otra de las publicaciones que hizo.