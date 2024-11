Jorge Lanata volvió a ser operado y sus médicos evalúan trasladarlo para que continúe la rehabilitación

El conductor se sometió a una intervención quirúrgica el viernes. “Es un milagro todo lo que pasó, y ahora está mucho mejor”, comentó Bárbara, hija del periodista.

Hoy 17:14

Jorge Lanata volvió a ser operado este viernes, según confirmó Bárbara, la hija mayor del conductor. En diálogo con Socios del espectáculo, la joven explicó que el procedimiento quirúrgico que le realizaron a su papá: “Se le colocó un botón gástrico para poder trasladarlo al centro de rehabilitación”.

Después de comentar que había salido todo bien, sumó: “Es un milagro todo lo que pasó, y ahora está mucho mejor”. “Esta semana no fui porque estuve enferma, pero hice videollamada, lo vi y me preguntó si había tenido fiebre. Por momentos está más ubicado y por momentos no, pero habla y está bien”, explicó Bárbara.

Sobre cómo está viviendo este momento, cerró: “Fueron cinco meses de una montaña rusa; con picos muy abajo y muy arriba. Con momentos muy difíciles y otros en los que fuimos a rehabilitación muy esperanzados, y después retrocedimos”.

Según adelantó, la semana que viene el periodista podría ser trasladado a la clínica Santa Catalina, un centro especializado en neurorrehabilitación, en el que estuvo dos veces durante la internación.