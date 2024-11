Bullrich cruzó a Cristina Kirchner tras su discurso en Santiago: "Esa falta de arrepentimiento le costó al país millones de pesos"

La ministra de Seguridad celebró la quita de su jubilación de privilegio y se mostró esperanzada sobre un acercamiento entre el Pro y LLA de cara a las legislativas.

Hoy 22:11

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó este domingo por la noche contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner tras su participación en un acto por el Día de la Militancia, que se celebró en Santiago del Estero. Acompañada por las autoridades provinciales y del Partido Justicialista local afirmó que “la condena y la proscripción” en la Causa Vialidad “son un vuelto” y dijo que no se “arrepiente de nada”. En LN+, Bullrich consideró que esa “falta de arrepentimiento le salió al país millones y millones de pesos”. Acompañó además la decisión del Ejecutivo de quitarle la jubilación de privilegio y pensión por viudez de Néstor Kirchner.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la entrevista con Luis Majul, la funcionaria del gobierno de Javier Milei habló también sobre su relación con el exmandatario Mauricio Macri. Reveló que no se habla con el titular del Pro desde hace tiempo y explicó los motivos: “No hablo porque él considera que yo no estaba en condiciones de manejar la asamblea partidaria por estar en el gobierno. Bueno, yo estoy en el Gobierno”. A pesar de la lejanía con Macri, consideró posible un acercamiento de Propuesta Republicana y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas del año próximo. “Estoy convencida de que la gente le va a dar una carta al Gobierno para que siga”, enfatizó.

Bullrich habló en primer lugar sobre la medida anunciada por Manuel Adorni, en perjuicio de la dos veces presidenta, luego de que Casación confirmase la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. “Es lo que corresponde. Los beneficios que tenía por ser presidenta dejan de serlo en la medida que termina con una condena a seis años y con inhabilitación para ejercer cargos públicos”, opinó. Comparó su caso particular con otros: “A todas las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad le sacaron el retiro. Pierden la idoneidad, la posibilidad de tener el privilegio que tenían por haber traicionado a la fuerza armada. A las personas condenadas en las fuerzas de seguridad también se les saca el retiro. Está muy bien que se lo hayan sacado”.

Luego, respecto de las palabras de Cristina Kirchner desde la provincia del norte argentino, puntualizó: “Es lamentable que no se arrepienta de haber participado de un modelo de uso de la obra pública en beneficio propio y de un grupo de gente. Eso le salió al país millones y millones. Cuando uno veía que las cosas no se hacían, que la plata salía, que se elegía siempre a las mismas empresas y que era gente que no tenía dinero hasta tanto empezaron a tenerlo por ser testaferro de los Kirchner. Todo esto tiene que ver con el 49% de la pobreza que tiene la Argentina. Hay que entender que todo lo que falta es porque se lo robaron”.