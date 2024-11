Pampita habló a corazón abierto de la separación con Roberto García Moritán: “No me imaginé que se iba a destruir todo”

La conductora tuvo un mano a mano con la diva. “El 20 de septiembre se terminó la relación”, afirmó. La confirmación de su romance con Martín Pepa. Sus frases más fuertes.

Hoy 23:52

Luego de 17 años sin pasar por el programa de Susana Giménez, Pampita volvió a pasar por el living de la histórica animadora de Telefe. La conductora tuvo una entrevista mano a mano con la diva de los teléfonos, en la que habló acerca de su separación de Roberto García Moritán, con quien estuvo casada cinco años y tiene una hija en común. Fiel a su estilo, Carolina eligió un look espectacular que se llevó todas las miradas de la audiencia. La icónica conductora no tuvo reparos en preguntarle acerca de la escandalosa separación y su misteriosa relación con Martín Pepa, un expolista oriundo de La Pampa quien la acompañó en su viaje a Europa.

“Bajaste de peso”, comentó la diva al ver a la conductora entrando al estudio. “Sí, estoy bomba”, comentó Carolina, risueña y recibió una tremenda frase del otro lado. “No me digas que te hizo bajar este tipo”, arrojó. En medio de un clima tenso, Susana volvió a la carga contra el economista. “Bueno, bajaste de peso. Hay que agradecerle a ese estúpido”, lanzó, polémica, momento en el que la modelo la frenó. “No le digas así. Yo siempre quedo bien con las personas. Yo me quedo con lo bueno”, afirmó, en son de paz y marcando el tono de la charla.

Sin embargo, Susana fue punzante al indagar sobre los motivos por los que se terminó el matrimonio y consiguió, poco a poco, que se abra sobre el escándalo. “Fue una bomba. Explotó todo y no se pudo pegar”, se sinceró, mientras prefería no entrar en detalles. En ese momento la animadora le preguntó si “había revoleado un cenicero”. “Pareces una santa”, le dijo, pero Pampita marcó sus diferencias. “Que voy a ser una santa. No voy con la mentira”, señaló. “El 20 de septiembre se terminó la relación”, contó, sobre la fecha en la que la relación llegó a su fin, mientras prefería no hablar de infidelidades ni de los motivos que los llevaron a su final.

“Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo donde estaba todo bien. Era un proyecto soñado. Ibamos a estar juntos toda la vida. No me imaginé que se iba a destruir todo, que iba a desaparecer todo”, lanzó, sobre su relación con el exfuncionario público y padre de su hija, Anita.

“¿Se terminó por una infidelidad? ¿Por plata?”, le preguntó la animadora, insistente. “Por plata no, Su”, contestó, mientras marcaba que todo había sido sorpresivo y de una forma veloz “Se terminó todo de un día para el otro”, afirmó, mientras soltaba otras enigmáticas frases como “hay que tener los ojos bien abiertos” y otras más resonantes como “el que no quiere estar conmigo, la puerta está ahí”. “Yo no era la prioridad de Roberto”, señaló, en otro de los pasajes mientras advertía que no quería referirse en malos términos a su ex porque tanto sus hijos, como los que él tuvo en un matrimonio anterior, estaban viendo la entrevista.

Otros momentos más livianos fueron cuando Susana se sorprendió por la división de bienes que la pareja realizó antes de su casamiento en 2019 y se quejó por no haberla tenido cuando se casó con Huberto Roviralta o la reacción de la figura sobre un rumor de cómo conoció a Martín Pepa. “No le pedí un novio a la Virgen como dice todo el mundo”, lanzó.

Pampita confirmó su romance con Martín Pepa: “No iba a desaprovechar la oportunidad”

Otro de los momentos más esperados fue cuando Pampita se refirió a su romance con Martín Pepa. “Estoy conociendo a alguien”, fue lo primero que dijo, para terminar ahondando en algunas datos que se había hecho públicos.