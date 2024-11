Pampita defendió a Roberto García Moritán tras el desafortunado comentario de Susana: "No lo llames así"

La modelo respondió con firmeza a un insulto de la conductora, transmitiendo un mensaje de gratitud y respeto que la dejó completamente desconcertada.

En el emblemático living de Susana Giménez, donde cada conversación se convierte en un espectáculo, Carolina Pampita Ardohain vivió un momento tenso y a la vez emotivo. La charla, que inicialmente prometía ser una mezcla de halagos y anécdotas personales, dio un giro inesperado cuando la conductora de Telefe lanzó un comentario sobre Roberto García Moritán, el exesposo de la modelo.

Todo comenzó con un cumplido de Susana, como es habitual en sus entrevistas, cargado de admiración y espontaneidad: "Cuando todo se calma, porque supongo que ahora estarás más tranquila, lo único que hizo fue bajar más de peso, ¡estás más perfecta que nunca!" La respuesta de Pampita fue una sonrisa agradecida. Pero la atmósfera cambió de inmediato cuando, con un tono más directo, la diva soltó: "Le tenés que agradecer a ese estúpido", refiriéndose a García Moritán.

Sin titubear, Pampita la interrumpió con firmeza, pero sin perder la calma: "Pará, no le digas así a Rober, por favor". La reacción de la modelo dejó claro su respeto hacia el padre de su hija menor y mostró una profunda madurez emocional en ese momento.

Susana, un tanto desconcertada por la interrupción, intentó suavizar el comentario con su característico desparpajo: "¿Estúpido no le digo más?". Pampita, sin perder su compostura, replicó con una sonrisa: "No, por favor". La conversación siguió por otro carril, con la conductora preguntando, algo sorprendida: "¿No estás peleada con él?".

"No, yo no quedo peleada con nadie", afirmó la también empresaria, ofreciendo una respuesta que resonó más allá de la pantalla. En ese instante, Pampita compartió una reflexión íntima, dejando ver su lado más humano. "Yo me quedo con lo bueno de este matrimonio. Además, está Anita. Fue un regalo. Yo necesitaba volver a ser mamá, y una hija mujer sana un montón de cosas. Para mí siempre va a ser infinito el agradecimiento que voy a tener con Robert por Anita. Soy muy consciente de que es un regalo maravilloso esa hija en mi vida", confesó visiblemente emocionada.

La escena, que empezó con un tropiezo verbal, rápidamente se transformó en una oportunidad para mostrar la armonía que la modelo busca mantener en su vida. No solo defendió a su exmarido, sino que también dejó ver una madurez y sensibilidad que la definen, incluso frente a situaciones inesperadas en vivo.

A medida que la charla avanzaba, Pampita también reflexionó sobre sus experiencias con García Moritán. A pesar de algunas frases contundentes como "el que no quiere estar conmigo, la puerta está ahí" o "yo no era la prioridad de Roberto", la modelo dejó claro que su postura no nacía del rencor, sino de un aprendizaje personal que valora la paz y el respeto. Además, explicó que no quería hacer comentarios que pudieran afectar a los hijos que el empresario tiene con su expareja, Milagros Brito.