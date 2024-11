La impactante cifra en dólares que Pampita habría cobrado por su entrevista con Susana Giménez

La nota, que tuvo gran repercusión, mostró a una Pampita reflexiva, admitiendo que sigue buscando formar una familia.

Hoy 20:16

Adrián Pallares reveló en Socios del Espectáculo que Pampita habría recibido 30 mil dólares por participar en el ciclo de Susana Giménez, donde habló sobre su separación de Roberto García Moritán y su nuevo romance con Martín Pepa.

Según Pallares, la producción pagó esa suma para asegurar la presencia de la modelo en el programa y evitar conflictos legales o malentendidos. “Es una cifra importante, pero dentro de lo que se maneja en estos casos…”, comentó. Además, lanzó una crítica humorística sobre la nota: “¡Te estafaron, Susana! Salí corriendo a hacer la denuncia”, bromeó al considerar que Pampita fue cuidadosa con los detalles que compartió.

La entrevista marcó la primera vez que Pampita se sinceró sobre su divorcio. “Fue una bomba. Explotó todo y no se pudo pegar”, expresó sobre su relación con García Moritán, y agregó que la ruptura fue repentina. “Pasó algo que destruyó la relación. Yo pensaba que era para toda la vida”, confesó.

Cuando Susana le preguntó si el motivo del quiebre fue económico o una infidelidad, Pampita negó ambas opciones. “Por plata, no, Su. Por Dios”, respondió, dejando frases enigmáticas como: “El que no quiere estar conmigo, la puerta está ahí”. También reconoció que no quería hablar mal de su ex por respeto a sus hijos y a la familia ensamblada que compartieron.

En el programa, Mariana Brey defendió a Pampita: “No es que no dijo nada, pero fue medida. Contó lo suficiente para que entendamos que algo se rompió en 24 horas”.

La nota, que tuvo gran repercusión, mostró a una Pampita reflexiva, admitiendo que sigue buscando formar una familia. “Siempre quise tener a alguien que me abrace y dormir abrazados. Esa es mi esencia”, concluyó.