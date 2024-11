El conmovedor mensaje de Darío Barassi a casi un año de la muerte de su madre: "¿Qué hacer con tu ausencia?"

El conductor compartió un emotivo posteo recordando a Laura, quien falleció tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas.

Son días de mucho dolor para Darío Barassi, quien acaba de dejar la conducción de ¡Ahora Caigo! para concentrarse en su trabajo actoral en una serie que lo tiene muy entusiasmado. Su tristeza no es por el plano laboral, sino por un motivo mucho más íntimo: se está por cumplir el primer aniversario de la muerte de Laura, su madre.

“Mañana primer año. Que parecen miles, y que parece un día. Que se yo. Que hay que soltar, que vive en vos, que la tenés que sentir, que la tenés que dejar descansar. Qué sé yo”, comenzó escribiendo en un posteo que compartió en Instagram, en donde suele compartir sus sensaciones sobre este duelo, junto a fotos del recuerdo en las que aparece cuando era niño o del último año de su mamá.

“Básicamente no sé, no sé. Voy viendo qué carajo hacer con semejante ausencia, extraño un montón, me duele profundo pero la siento cerca; la veo en mis hijas, la veo en una receta, en el viento, en los árboles, en el mar y en mi. Te amo, viejita”, expresó el humorista. “Uno sigue caminando, el mundo sigue funcionando, por momentos quiero gritar y decirles ‘ey, se bajó alguien muy importante de este tren, frenen un rato’. Me lo digo a mí mismo, hago que mi mundo pare y te pienso, te siento, te escucho y te veo. Estás radiante, ya querías soltar ese cuerpo enfermo y ser eterna. Merecido descanso madre mía”, escribió, a flor de piel.

“Un año. Que parecen miles y que parece un día. Te suelto y te extraño. En el próximo recreo de vida charlamos, viejita querida. Te contaré del laburo que te pondrá orgullosa, de las chicas que están divinas, y nos reiremos de las mismas anécdotas de siempre. ¿Sabés? Un poco tuyo vive en mí, eso también es eterno. Por suerte. Te adoro mamá. El ‘gorito’”, culminó, sensibilizado en un posteo en el que recibió demostraciones de cariño y de compasión.

En una charla con Agarrate Catalina (La Once Diez) en septiembre el conductor contó que aún sigue “duelando” por la pérdida y detalló sobre cómo su salud física se resintió los últimos meses. “Estuve aterrorizado, sobre todo por mi trabajo de actor, de conductor, todo. Emocionalmente me considero inteligente, pero cuando no puedo procesar algo, el cuerpo me pasa factura”, aseguró.

“El cuerpo me dice que no se puede ser el mejor padre, el mejor marido, el mejor conductor. Ahora estoy viendo lo de mis cervicales, estoy mejor de las dos cosas igual”, señaló, en alusión a las dos internaciones que tuvo. Una fue en marzo por una cirugía de un pólipo en sus cuerdas vocales y unas semanas antes de la entrevista había tenido que parar las grabaciones de su programa por un problema muscular y cervical por el que continúa tratándose.

“Cuando tuve la cirugía de la voz ahí empezó a decantar el duelo de mi madre. Estoy en un proceso de soltar, de abrazar y seguir”, aseveró, para hacer una reflexión mucho más profunda sobre cómo la pérdida de su mamá. “Yo me río de mi cuerpo, me río de las situaciones, y con la ausencia de mi mamá todavía no puedo hacer humor. Está bien, es respetable. Pasó muy poco tiempo”, expresó, al ciclo de Catalina Dlugi.

Barassi también fue sincero acerca de si, como muchos humoristas, siente obligación de hacer reír incluso si no se siente con ánimo. “Yo no lo vivo como una responsabilidad. La gente me dice ‘tenés que trabajar menos, tenés que aflojar’ y la verdad es que el trabajo para mí es sanador. Soy un apasionado y un agradecido. Como actor tengo ofertas de series y de películas. Como conductor, por suerte, es exitoso el formato y eso es gratificante”, aseveró.