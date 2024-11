La mamá de Roberto García Moritán fue lapidaria con Pampita por su nuevo romance: “Qué poder de superación”

Lucila Fernández Llanos no tuvo filtro cuando le preguntaron sobre la flamante relación de su exnuera.

Hoy 19:48

Este domingo, Susana Giménez le hizo un reportaje a Carolina “Pampita” Ardohain y la modelo reconoció que “está conociendo a alguien”, aunque no mencionó a Martín Pepa, su nuevo novio. En ese contexto, Lucila Fernández Llanos, madre del exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, destrozó a su exnuera.

“Eso es su tema, pero me sorprendió bastante. Es un poco rápido, si estaba hecha pelota hace tan poquito... no sé, qué poder tiene de superación... pero bueno, me alegro”, lanzó intempestiva la mujer durante una nota para A la tarde (América).

Consultado sobre cómo está su hijo ante esta situación, la señora respondió ironizando con una supuesta frase que le dijo Pampita a sus amigas cuando estaba en búsqueda de una nueva pareja: “No puedo hablar. Es muy raro todo y bueno... qué se yo, se lo habrá pedido a la virgen”.

“Él está bien, está pasándola como puede, mucho con sus hijos, que son su pasión. Está mejor, fue un golpe muy duro, lo hicieron pelota”, reconoció sobre el estado del expolítico.

Respecto a su vínculo con la top model en la actualidad, Fernández Llanos sostuvo: “No tengo relación con Carolina. Se enojó aquella vez que salí a hablar y le dije que no iba a hablar más. Me estoy cuidando y la estoy cuidando. Estoy cuidando la relación entre ellos, estoy cuidando la relación por Anita”.