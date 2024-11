Sofia Coronel, la flamante ganadora del Iphone por el 20º aniversario de Diario Panorama

En conmemoración de nuestros 20 años de labor en el periodismo digital, sorteamos un iPhone 14 entre nuestros lectores. La afortunada ganadora visitó nuestras oficinas y expresó su emoción en Noticiero 7.

Hoy 16:27

En Diario Panorama, uno de los medios de comunicación más destacados de Santiago del Estero y de la región, celebramos nuestro 20º aniversario como referente en el periodismo digital. A lo largo de estas dos décadas, nos hemos consolidado como una fuente confiable de información tanto en la provincia como en todo el país.

Sofia Coronel

Como parte de los festejos por nuestro aniversario, organizamos un sorteo especial a través de nuestra cuenta oficial de Instagram, ofreciendo como premio un iPhone 14. La suerte favorece a Sofia Coronel, quien se muestró sorprendida y agradecida al enterarse de la noticia.

Durante la Primera Edición de Noticiero 7, la joven expresó su alegría: “Estoy contenta, muy sorprendida y feliz, no me lo esperaba, pero he participado un montón”. En este sentido, la afortunada contó cómo fue el momento exacto en que se enteró de su triunfo: “Estaba trabajando y me ha empezado a sonar el teléfono y a llegar mensajes de que había ganado el sorteo.”

Coronel también compartió el rol de su madre en el proceso, quien la animó a participar: “Mi mamá fue quien me incitó y me dijo ‘participa Sofi, vas a tener suerte’, y efectivamente fue así”.

* HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El sorteo y el emotivo testimonio de Sofia son una muestra del agradecimiento que sentimos en Diario Panorama hacia nuestros fieles seguidores, quienes son parte esencial de nuestro éxito y crecimiento a lo largo de estos 20 años.