Se conoció el audio del VAR sobre la polémica jugada de Aquino en Vélez-Lanús: “Se cae solo”

La Liga Profesional dio a conocer la explicación arbitral que llevó a no sancionar la pena máxima. Todo el Fortín se sintió perjudicado y explotó tras el empate.

Hoy 11:58

Hubiese sido otra la historia en Vélez-Lanús si Fernando Echenique sancionaba penal luego de que Claudio Aquino se desplomara en el área grande. Solo frente al arco, el volante sintió un toque de Felipe Peña Biafore y no pudo definir al gol. Todo el Amalfitani reclamó la pena máxima, pero el árbitro, a instancias del VAR, dejó seguir las acciones y todo terminó en polémica.

Luego del encuentro, explotó el propio Aquino, también su compañero Agustín Bouzat, el técnico Gustavo Quinteros y hasta el propio Ricardo Centurión, ya alejado del día a día del Fortín. Todos sintieron perjudicados y consideraron que era una falta, aunque a primera hora de este jueves la Liga Profesional dio a conocer los audios del VAR y los motivos que llevaron al cuerpo arbitral a no cobrar nada.

Apenas se zambulló el N°22 local en zona de peligro pasada la media hora del complemento, con el marcador 0-0, el propio Echenique gritó que “se cae solo” y “trastabilla”, aunque la jugada fue revisada en la cabina por Germán Delfino (VAR) y Salomé Di Iorio (AVAR): “Dejame ver si hay contacto a la carrera”.

Lo cierto es que, luego de analizar cuadro por cuadro y varios ángulos de la misma acción, se consideró que no fue penal: “Para mí se cae solo, no se ve un contacto. No tengo un contacto que lo haya hecho trastabillar”. Más allá de que el futbolista de Vélez involucrado juró haber sido rozado en el talón por Peña Biafore, el VAR no le dio la razón: “No se ve el contacto atrás, no se ve que lo haya tocado”.

La bronca de Vélez contra el arbitraje

"Ni mi hijo de 7 años se hubiese tirado con el arco vacío enfrente. El jugador de Lanús admitió el contacto. Le pedimos explicaciones a Echenique", disparó Aquino en zona mixta. Y también lo hizo Bouzat: "Entiendo que la jugada del penal, si no lo toca y trastabilla puede ser involuntaria, no digo que sea intencional. Pero nos quita la posibilidad la sumar tres puntos en esta lucha por el torneo quedando tan pocos partidos. El árbitro condicionó el resultado final. Más allá de que no depende de nosotros, nos deja tristes y calientes".

Quinteros, por su parte, levantó la guardia: "Estoy preocupado porque es la tercera vez que nos dirige a Vélez este árbitro (Echenique). Contra Belgrano no nos cobró un penal y hoy volvió a suceder. Estamos preocupados por lo que se viene".