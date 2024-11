Brasil: la policía acusó formalmente a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en 2022

La investigación concluida se refiere a la participación en el ataque del 8 de enero de 2023 a los edificios de la democracia en Brasilia y a los complots tras las elecciones que ganó Lula da Silva.

Hoy 07:59

La policía federal de Brasil informó el jueves que ha imputado al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 36 personas por intentar un golpe de Estado para mantenerlo en el cargo tras su derrota electoral en las elecciones de 2022.

Bolsonaro figura en una lista de 37 personas que según la policía federal deberían ser procesadas por "los crímenes de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal", según un comunicado.

Los resultados debían ser entregados el jueves al Supremo Tribunal de Brasil para ser remitidos al fiscal general Paulo Gonet, quien decidirá si está de acuerdo con las acusaciones y somete a juicio al expresidente o si desestima la investigación.

"El magistrado Alexandre de Moraes dirige toda la investigación, ajusta los testimonios, detiene sin cargos, pesca pruebas y cuenta con un equipo de asesores muy creativo. Hace todo lo que la ley no dice", dijo el ex mandatario de extrema derecha en un mensaje en la red social X.

El documento -difundido por la policía- cierra la primera fase de la investigación sobre los supuestos complots subversivos desarrollados por Bolsonaro junto a algunos de sus ministros y sus colaboradores más cercanos.

La solicitud de procesamiento para 37 sospechosos - cabeza y corazón de la anterior administración - fue enviada al juez del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Alexandre de Moraes, quien, tras oír al fiscal general, decidirá si inicia el proceso y abre el juicio en el Tribunal Superior o remite el expediente a la policía para una mayor investigación. No se pidió el arresto de Bolsonaro.





Además de Bolsonaro, la solicitud incluye a los generales Walter Souza Braga Netto, ex candidato a vicepresidente en la lista de Bolsonaro para 2022, y Augusto Heleno, ex ministro del gabinete de seguridad durante el gobierno anterior. En la lista también figuran el ex jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIM) Alexandre Ramagem y el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto.

La investigación concluida se refiere a la participación en el ataque del 8 de enero a los edificios de la democracia en Brasilia, los complots para el golpe de Estado durante las elecciones presidenciales de 2022, incluido el expediente de los servicios de inteligencia paralelos, así como el plan para envenenar a Lula, Alckmin y Moraes.

"Entonces soy alguien a quien realmente tengo mucho que agradecer porque estoy vivo. El intento de envenenarnos a mí y a Alckmin no funcionó, estamos aquí", comentó Lula poco antes de entregar los documentos, que suman unas 800 páginas.

La última pieza de la investigación surgió a principios de esta semana, durante los días del G20, cuando fueron detenidos militares que ayudaban en la seguridad de la cumbre de líderes y jefes de Estado. "Un complot del que Bolsonaro - afirman los documentos - estaba al tanto".