Colapinto y la tensa relación con sus ingenieros en la Fórmula 1: “No me gusta que me griten”

En la previa al Gran Premio de Las Vegas, donde finalizó 18° en la segunda práctica libre, Franco Colapinto compartió detalles sobre su dinámica con los ingenieros de Williams. En una charla con Globant, uno de sus patrocinadores, el joven piloto argentino explicó cómo maneja los momentos de tensión durante las carreras y reveló un foco de "conflicto" que incluso se manifestó en el pasado Gran Premio de Interlagos.

“Es mejor transmitir tranquilidad. No me gusta cuando el otro empieza a gritar”, confesó el pilarense de 21 años. Colapinto destacó que, aunque los ingenieros manejan gran cantidad de información y generalmente cumplen bien su rol, no siempre coinciden en decisiones clave. “Hay conflictos a veces, pero es su trabajo. Es complicado decirles que algo no va a funcionar”, agregó.

Tensiones bajo la lluvia en Interlagos

En la caótica carrera de San Pablo, marcada por la lluvia, Colapinto tuvo un desacuerdo con su estratega acerca del momento de la parada en boxes. Mientras el argentino prefería frenar y cambiar neumáticos, Jego, su ingeniero, lo convenció de mantenerse en pista. Vueltas más tarde, un accidente lo obligó a abandonar, dejando en evidencia las dificultades de tomar decisiones en condiciones extremas.

Además, Colapinto destacó la complejidad del equipo técnico que lo respalda: “Hay mucha gente. Un especialista para cada cosa: en la estrategia, en las gomas y en el viento. Tres se encargan de los planes de clasificación y de carreras”.

El futuro de Colapinto en la Fórmula 1

Mientras se prepara para la recta final del campeonato, el futuro de Colapinto en la Fórmula 1 sigue siendo una incógnita. Williams ya confirmó a Carlos Sainz y Alexander Albon como sus pilotos para 2025, dejando al argentino sin un lugar garantizado en la grilla. En caso de no encontrar un equipo, Colapinto podría asumir el rol de piloto de reserva en la escudería británica, que lo considera una apuesta a largo plazo.

Sin embargo, su notable rendimiento despertó interés en otros equipos. Red Bull, a través de Racing Bulls, busca ficharlo de manera definitiva, mientras que Alpine también evalúa incorporarlo, aunque su contrato con Jack Doohan hasta 2025 hace que cualquier movimiento del argentino en esa escudería sería para 2026.

Por ahora, las negociaciones están abiertas y el desempeño de Colapinto en estas últimas carreras será clave para definir su próximo paso en la Fórmula 1.