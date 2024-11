Los dolorosos mensajes de despedida de los famosos al gran estilista Roberto Giordano

El fallecimiento del peluquero a los 79 años, ocurrido este viernes, generó una ola de reacciones y recuerdos sobre su legado en el mundo de la moda.

El fallecimiento de Roberto Giordano tomó por sorpresa a la farándula argentina. Así muchos amigos y colegas del estilista, quien murió este viernes a los 79 años, salieron a despedirlo públicamente. Entre ellos se destacaron Fabio Cuggini, Miguel Romano y Rubén Orlando, quienes se pronunciaron al respecto y dejaron sus valoraciones sobre el creador de los emblemáticos desfiles.

En TN se comunicaron con Fabio Cuggini, Miguel Romano y Rubén Orlando. “Estoy consternado, mal. Sabía que tenía la operación. Siempre estuvimos en permanente contacto y la verdad que es un golpe durísimo. Hace 2 o 3 días tuvimos la última conversación. Estoy en la lucha, tratando de revertir la situación y poner un local nuevo, y por eso estuve en constante charla con él por este tema. Yo siempre lo noté normal, las veces que ha venido a Buenos Aires para hacerse ver el tema del corazón y sabía que tenía programada una operación con el tema del marcapasos... Estoy como en shock”, comenzó expresando Cuggini, enlazado a través de una videollamada con el ciclo que conduce Marcelo Bonelli.

Fabio Cuggini despidió a Roberto Giordano

“Lo primero que hice al enterarme de esta noticia fue escribirle a su WhatsApp”, agregó acerca de cómo reaccionó ante la noticia. “La última vez que hablamos a él lo noté bien. Hablamos de Boca, hablamos de todo. Me cuesta hablar de él en pasado, uno necesita que le confirmen la noticia fuera de los medios. Si está confirmado, yo no puedo decir más que es mi referente, lo que él representó en el estilismo en la Argentina. Así también como todo este semillero de chicas conductoras, que fueron modelos, fueron descubiertas por él, como Valeria Mazza”, dijo Cuggini.

“Fue un tipo muy generoso. Yo primero tenía a mi tío, seguí el camino de mi tío. Y después miré el camino de Roberto. ¿Quién no quería ser Roberto Giordano y hacer esos desfiles?”, contó el estilista, quien también destacó la visión de Giordano. “Es un precursor, un descubridor de grandes estrellas. Un luchador que tuvo la viveza de hacer algo diferente con esos desfiles que lo posicionaron. Siempre fue un tipo positivo, miraba para adelante. Como cualquier persona, tenía preocupación de ir al quirófano, pero eso nos pasa a todos. El estaba normal, sabía que tenía su problema cardíaco. Pero lo estaba controlando”, agregó acerca de la salud del estilista.

Miguel Romano despidió a Roberto Giordano

Luego salió al aire Miguel Romano a través de una llamada telefónica. “Fue un gran trabajador. Me admiraba mucho a mi, fue siempre muy buena gente conmigo. Venía a mi peluquería y charlábamos siempre. Una pena, era un tipo joven. Un tipo muy laburador, un gran tipo. Trabajaba muchísimo”, definió. “Él competía mucho conmigo, pero yo nunca competí con nadie. Menos con él, que laburaba mucho. La vida pasa. El tiempo pasa para todos, murió joven”, reflexionó Romano.

“Venía a saludarme cada dos por tres. Me decía: ‘Sos un grande, sos un grande’. Me admiraba, pero no lo digo por vanidad mía, que no tengo ninguna vanidad, pero venía a saludarme. Creo que él quería ser famoso y buscaba esa fama tan grande. Pero la buscó trabajando y se la hizo trabajando”, reafirmó el estilista de grandes figuras como Susana Giménez.

Valeria Mazza despidió a Roberto Giordano

A su vez, habló Rubén Orlando, quien caracterizó cómo fue su vínculo con Giordano, cargado de vaivenes. “Realmente me puso muy pero muy mal la noticia. Porque más allá de nuestras diferencias, que fueron públicas, fuimos muy amigos en su momento. Hemos viajado juntos. Estuvimos en China y Japón un año y dos meses juntos, cuando yo hacía las publicidades para un famoso shampoo. Después tuvimos nuestras diferencias. Pero él era una persona súper talentosa, todo el mundo lo sabe. Todos esperaban sus desfiles”, comenzó diciendo.

“Yo puedo estar muy enojado con una persona pero lo separo del talento que podía tener. Y Roberto era muy talentoso y esto me lastima mucho porque es parte de mi vida. Lo siento muchísimo, estuve llorando hasta ahora porque me acabo de enterar ahora porque me llamó un medio. Un amigo me dice: ‘¿Cómo podés llorar con todo lo que te hizo a vos?’. Pero yo sé separar las cosas, las peleas personales. Y menos voy a desearle la muerte a una persona. Roberto era muy talentoso, se mandó sus macanas, por eso se tuvo que ir del país”, agregó Orlando.

La despedida de Teresa Calandra a Roberto Giordano

“No estoy triste, estoy re triste. Porque fue parte de mi vida. Nunca más volvimos a hacer las paces. No se pudo dar ese reencuentro, que Fabio (Cuggini) insistió para que se diera. Pero bueno, lo siento muchísimo porque es alguien que hizo mucho por la moda en la Argentina”, cerró el peluquero.

En Telefe Noticias hablaron en vivo con Valeria Mazza, quien compartió sus primeras impresiones tras la triste noticia. “Me enteré recién, me empezaron a llegar mensajes. La verdad que muy triste. Yo hace un tiempo que no lo veía, pero bueno siempre lo recuerdo con muchísimo cariño. Es una persona que tuvo mucho que ver con mis comienzos en la moda. Y creo que la moda argentina tiene mucho que ver con Roberto Giordano”, consideró la top model.

“Él fue un adelantado para su época, un visionario. Él salió de la peluquería y llevó la moda a la televisión. Y después, a través de esos micros de moda que tenía en la tele, organizaba estos desfiles impresionantes, que nunca más se volvieron a hacer. Roberto llevaba a peluqueros, maquilladores, modelos, a los diseñadores... Les dio tanta visibilidad porque estos desfiles se transmitían por televisión, que eran un exitazo en cuanto al rating”, agregó Mazza.

En las redes sociales, su gran amiga Teté Coustarot se expresó para darle el último adiós a Giordano. “Roberto querido, gracias por tantos años de diversión, creatividad y amistad. Siempre te recordaré y cada vez que me dicen ‘Que noche, Teté’ estas presente”, escribió la compañera de Roberto en la conducción de sus clásicos desfiles en un posteo que subió a su cuenta de Instagram.

También Teresa Calandra despidió a su gran amigo Giordano a través de un sentido posteo que colgó en el feed de su Instagram. “Gracias Roberto por tanto!!!! Así te voy a recordar siempre!!! Con toda esa creatividad que te caracterizaba, tu generosidad sin límites. Tantos años de trabajo juntos y momentos compartidos en familia Vuela muy alto!!!!!!!Mi más sentido pésame a Mirta su mujer y a sus hijos. Una oración en su memoria”, escribió como epígrafe de un video que recordaba un desfile organizado por Giordano en el que le tocó participar.

El diseñador Benito Fernández también lo recordó en la misma red social, a través de una foto del estilista que publicó en su feed. “Siempre te voy a recordar y a agradecer todo la que me diste”, le dedicó.