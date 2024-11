Silva Neder participó en el Congreso Juvenil Santiago "Conectados" junto a cientos de jóvenes cristianos

El vicegobernador de la provincia asistió al encuentro realizado en el Fórum, donde destacó el compromiso del Gobierno con iniciativas que fortalecen la fe, los valores y la solidaridad.

Hoy 11:57

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, asistió esta mañana en el Centro de Convenciones Fórum a la apertura del Congreso Juvenil Santiago "Conectados” en el que participaron cientos de jóvenes cristianos evangélicos de diferentes puntos de la provincia con el objetivo de “fortalecer su fe, promover valores y contribuir al desarrollo cultural de la comunidad a dónde pertenecen”.

Respondiendo a una invitación de los organizadores, el Vicegobernador asistió a este encuentro donde estuvieron presentes Ricardo Montenegro, (director de Gestión Pública, Secretaría de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero); Ángel Íñiguez (comisionado Colonia El Simbolar) y los pastores Enzo Gallardo; Carlos Corregidor; Jonatan Mercado; Juan Baracat , entre otros.

Los pastores Andrés Freiler, Enzo Gallardo y Carlos Corregidor, fueron los encargados de brindar la bienvenida. "Agradecemos la presencia de las autoridades del Gobierno provincial y el apoyo brindado para concretar este encuentro que tiene como objetivo fortalecer la fe y la formación de los jóvenes cristianos de nuestra provincia, a través de charlas inspiradoras, talleres interactivos y momentos de música y reflexión”, expresaron.

Por su parte, el vicegobernador Silva Neder, indicó: "Es una alegría muy grande venir aquí invitado por todos estos amigos pastores de las distintas Iglesias Evangélicas de Santiago del Estero. Quiero transmitirles a ustedes los saludos del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora y también ratificar de parte de todo el Gobierno provincial el compromiso muy fuerte que tiene para acompañar iniciativas de este tipo".

"Dios está siempre presente con nosotros y más aún hoy, en estos tiempos muy complicados que estamos viviendo en el país y en el mundo, porque hay muchos que enarbolan, lamentablemente, la bandera de la indiferencia; del individualismo; del sálvese cada uno como pueda; del yo estoy bien y no me importa como está el otro; del estoy bien hoy, en este momento y no me importa como voy a estar dentro de un rato".

"Y por el otro lado -subrayó -, estamos nosotros, y de hecho ustedes lo están, dónde ponemos en valor y enambolamos la bandera del amor, de la generosidad, de la solidaridad, del próximo, del prójimo, del otro. Nosotros estamos allí, ustedes están allí. Entonces, en estos tiempos donde todo está conectado, yo creo que todos nosotros, y ustedes jóvenes, tienen que apretar un solo botón: el que nos conecta con el amor y la solidaridad, y dejar de lado aquel botón que conecta con el desamor, la indiferencia y con el odio".

Remarcó: "Ustedes, los jóvenes, son la esperanza y sin duda confiamos en ustedes, porque en definitiva, Dios elige y confía en los jóvenes para poder transmitir el amor que siente por nosotros".

En la oportunidad, se entregó la declaración de interés emitida por la Cámara de Diputados la que “subraya la importancia de este congreso que reúne a cientos de jóvenes cristianos de Santiago del Estero”.