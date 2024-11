Costas le pegó a los detractores de Racing: "No hay que olvidar la falta de respeto que tuvieron"

Tras la conquista de la Sudamericana ante Cruzeiro, el DT se refirió a la inmensa labor de sus jugadores para poder cortar con la sequía de 36 años sin títulos internacionales.

Hoy 23:08

Gustavo Costas es el padre del Racing campeón de la Copa Sudamericana 2024, que se impuso 3-1 ante Cruzeiro. Luego de la consagración, el DT fue fiel a su estilo y, además de destacar la inmensa labor de sus jugadores, aseguró que durante su mandato hubo falta de respeto hacia él y el plantel de distintos sectores del fútbol

Costas se expresó sobre los momentos que atravesó su escuadra a lo largo del año y lo fuerte que fueron para responder ante la presión y las críticas que recibieron: "Este grupo se lo merecen todos porque recibimos doscientos mil palazos y no nos tenemos que olvidar cómo los trataron a todos y la falta de respeto que tuvieron contra ellos. Hoy están aplaudiéndolos y festejando".

El entrenador vivió el encuentro como un hincha al lado de la línea de cal y claramente la emoción siguió a flor de piel al sorprender por la consulta por una descripción del juego y sus declaraciones previas de que no importaban las formas en una definición: "¡¿Análisis, vos me estás jodiendo?! ¡¿En serio me decís?! Dejame de joder, hoy no puedo hacer un análisis. Ganamos. ¿Qué dijo otro Costas de otro Costas? Había que ganar como sea, se ganó y lo merecimos".

"Si no sufrimos no somos Racing, tenemos que sufrir, lamentablemente. Este grupo y la gente se lo merecen, lo que hizo la gente a Racing desde que llegamos a la final es impresionante. No somos 'millonarios', no somos 'la mitad más uno' y no tenemos doscientas copas pero somos distintos a todos y hoy lo demostramos de nuevo acá en Paraguay", tiró el DT.

Más frases de Costas, DT de Racing campeón de la Sudamericana

“La confianza me la dieron ellos (los jugadores), lo veía al equipo. Si vos ves al equipo en todo el año con los viajes... no se quejaron nunca. Eso nos dio más fuerzas”.

“Le digo al hincha que disfrute. Pienso que este grupo logró un millón de cosas que pensábamos que no estaban en Racing. Todavía no nos dimos cuenta del paso que dieron, juntaron generaciones, a padres, abuelos, volvió toda la familia. Racing es una familia y tenemos que tratar de que no quieran dividirnos. Lo dije el primer día que llegué que si estábamos todos juntos íbamos a lograr cosas”.

“Amo a Paraguay, no porque mi mujer sea de acá. Cuando me llamaron para dirigir pensé que me estaban jodiendo. Cuando me fui de Racing me llamó la gente de Guaraní. Soy un agradecido porque me trataron con mucho respeto. Les agradezco el cariño que me dan siempre. Los quiero mucho. Cuando vi que era en la cancha de Cerro Porteño, dije: ‘No se nos puede escapar’”.