Graciela Alfano contó detalles de su relación con Pablo Escobar: “Estaba enamoradísimo”

La actriz, que asistió junto a Moria Casán a La Divina Noche de Dante, se sinceró sobre una polémica versión de la historia que habría vivido con el “Zar de la cocaína.”

Hoy 09:16

Una dupla explosiva llegó a La Divina Noche de Dante, el ciclo de Dante Gebel. Moria Casán y Graciela Alfano estuvieron invitadas juntas al ciclo de El Trece y en su entrevista hablaron de sus extensas carreras artísticas, sus momentos más recordados en pantalla y hasta rememoraron sus historias de amor con los hombres que dejaron huella en sus vidas. En cambio, para otros, ellas dejaron un marca. Este parece el caso de Pablo Escobar, el líder narco que quedó embelesado con la exmodelo.

El conductor indagó acerca de si la versión de que Grace había vivido un romance con el llamado “Zar de la cocaína” había sido una realidad o solo uno de los tantos mitos. Alfano reconoció que había parte de verdad en el rumor que le atribuyen. “No es un mito. Es verdad. Cuando yo fui Reina Panamericana de la Belleza en el 1972, conocí a Pablo y él era mi edecán”, comenzó su relato.

“Era un chico de Medellín que había traído para estar al lado de la Reina de Argentina que era yo”, contó, sobre aquella época en la que todavía Escobar no se había convertido en el líder del Cartel de Medellín. “Él no era todavía. Yo tendría unos 19 años y Escobar, 20″, aseguró. “Le encantaba la belleza”, destacó la actriz.

“Él me miraba así todo el tiempo y era mudo. No hablaba”, comentó, mientras realizaba un gesto que parecía captar cómo él había quedado impactado por ella. “Yo le decía ‘Pablo, no me mires’ y ‘¿Por qué me miras fijo?’. ‘Me hace mal que me mires fijo’, le repetía. “Estaba enamoradísimo, pero yo no”, concluyó.