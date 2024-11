“Pepe” Mujica se refirió a la relación entre el gobierno argentino y el uruguayo: “Es difícil”

El expresidente de Uruguay cuestionó las últimas medidas del mandatario argentino. “Nos castiga a nosotros”, expresó.

Hoy 17:35

Este domingo, Uruguay elige presidente. En ese contexto, el exmandatario José “Pepe” Mujica se acercó temprano a la escuela para emitir su voto y se refirió a la relación entre el gobierno argentino y el uruguayo. “Es difícil”, expresó.

Mujica se presentó en el establecimiento, ubicado en las afueras de Montevideo, apenas unos minutos antes de las 8 y luego de pedir “estabilidad” para su país, también hizo mención a la relación bilateral con la Argentina.

Es por eso que, consultado sobre el vínculo con el presidente Javier Milei, el exmandatario uruguayo sostuvo: “Hay que tratar de que sea lo mejor posible, pero es difícil”. En tal sentido, añadió: “La medida que acaba de tomar en la cuenca del Paraná, subiendo los peajes enormemente, nos castiga a nosotros y a Paraguay, y es bravo”.

Sin embargo, evitó brindar más opiniones sobre el tema. “Argentina es de los argentinos, no es un problema en los que nosotros tengamos que inmiscuirnos, es un semejante país que no lo vamos a cambiar nosotros, pero como los países no se mudan tenemos que tratar de tener la mejor relación que podamos, esté el gobierno que esté”, insistió.

Por otro lado, sobre el balotaje que se define este domingo en su país, se refirió a las propuestas de los candidatos, pidió estabilidad y dijo que la fórmula que gane va a tener que poder estar capacitada “para generar un clima que permita acercarse a negociar e intercambiar”.

“La mayor dificultad está en el presupuesto y en que en la historia de los últimos 40 años de la recuperación de la democracia los salarios aumentaron un 100%. Los partidos que integran la Coalición gobernaron 25 años y aumentaron un 12%. El Frente gobernó 15 y subió un 87% los salarios. Ahí viene el problema, en cómo repartimos”, remarcó el exmandatario.

Sobre el final, habló del futuro de Uruguay y aseguró que le preocupa la suerte de los jóvenes porque se viene un mundo “distinto”. “El mundo del advenimiento de la sociedad y la inteligencia”, remarcó. “Ahora nos tenemos que desarrollar para tener los recursos para meter en la cabecita de nuestros nietos, para que estén a la altura de lo que se viene encima. Ustedes tienen que pensar en el futuro, en cómo va a ser”, completó en diálogo con la prensa.

