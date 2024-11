Francos prepara su informe de gestión al Senado mientras siguen trabadas las negociaciones por el Presupuesto 2025

En otra semana de extrema tensión por los pedidos de la oposición a sesiones especiales para derogar el DNU de canje de deuda y reclamos de gobernadores por más fondos para las provincias, Milei no cede y ratifica el plan de déficit cero.

Hoy 22:26

A poco más de 48 horas de la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos ante el Senado, el Gobierno ratificó este lunes la decisión de no ceder a los reclamos de gobernadores para incluir cambios en el Presupuesto 2025.

Así, el Gobierno insiste en rechazar cualquier cosa que implique ceder al programa de déficit cero, pero no cierra la puerta a las negociaciones, que hoy se encuentran trabadas, según admitieron fuentes oficiales. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde el entorno del presidente señalaron que mantendrán la postura de no ceder al equilibrio fiscal, como columna vertebral del plan económico de Milei, y rechazan los cinco reclamos que piden los gobernadores dialoguistas del PRO y la UCR para incluir en el Presupuesto 2025.

En ese clima de tensión, el viceministro del Interior, Lisandro Catalán, no descartó este lunes la posibilidad de que si los mandatarios provinciales aceptan negociar la propuesta del gobierno sin ampliar el gasto, podrían recibirlos en la Casa Rosada.

Sin embargo, fuentes oficiales reconocieron que no había "ningún encuentro en agenda", y las conversaciones se encontraban "trabadas".

Cerca del presidente ya habían anticipado que "va a haber acuerdo por el Presupuesto 2025 cuando los gobernadores acepten que no hay más plata, ellos piden 3700 millones de dólares para cajas jubilatorias, obras públicas y ATN y deudas de nación, pero tienen que entender que esos fondos no están" y Milei no va a emitir.

A esta altura, desde el triángulo de hierro de Milei sostienen que de no haber acuerdo por el Presupuesto 2025, el gobierno no lo enviará para su tratamiento a sesiones extraordinarias.

Tampoco estaba definido en la Casa Rosada la definición de convocar a sesiones del Congreso para tratar otros proyectos pendientes como la reforma electoral que envió el Poder Ejecutivo la semana pasada para eliminar las PASO y reformar el sistema de partidos políticos, o la privatización de Aerolíneas Argentinas.

A sus reclamos al Gobierno los gobernadores del PRO y la UCR presionaban con sumarse en el Senado a la embestida de la oposición que este martes en sesión especial en Diputados buscará anular el DNU 846/2024 de canje de deuda de Javier Milei.

Los mandatarios provinciales abrieron una ventana de negociación hasta el jueves, mientras esperan ser convocados a la Casa Rosada.