Charlize Theron y Robert Pattinson también estarán en la próxima película de Christopher Nolan

Hoy 07:27

Charlize Theron y Robert Pattinson son los últimos en incorporarse -por ahora- al reparto de la próxima película producida, escrita y dirigida por Christopher Nolan, la cual se estrenará en los cines de (al menos) Estados Unidos el 17 de julio de 2026 de la mano de Universal Pictures.

Un reparto en el que previamente ya habían sido confirmados Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya y Lupita Nyong'o, en una película todavía sin título oficial de la que, como viene siendo la costumbre, todavía no sabemos nada.

No obstante, medios como THR aseguran que el protagonismo de la cinta recaerá en los personajes de Damon, Holland, Hathaway y Pattinson, siendo que los papeles de Zendaya, Nyong'o y Theron serán secundarios, incluso episódicos y comparables a cameos extendidos.

Robert Pattinson

Será la primera vez que Theron colabore con Nolan, mientras que Pattinson repetirá con el cineasta británico después de haberlo hecho previamente en 'Tenet', película que puso punto y final a la provechosa relación con una Warner Bros. para la que también dirigió 'Origen', 'Interstellar', 'Dunkerque' o la trilogía de 'El caballero oscuro'.

Entre los próximos proyectos de la actriz destacan los de 'Two for the Money', película original de Apple que protagonizará junto a Daniel Craig a las órdenes del director Justin Lin o, por supuesto, 'Fast X: Part 2', la presunta última entrega de la franquicia.

Por su parte, el actor se encuentra actualmente inmerso en el rodaje de 'The Drama', tercera película escrita y dirigida por Kristoffer Borgli en la que casualmente (o no) comparte protagonismo con la citada Zendaya. Además, tiene pendiente el estreno de la esperada 'Mickey 17' y el rodaje de la no menos esperada 'The Batman - Part II', cuyo estreno está fechado para el 2 de octubre de 2026.