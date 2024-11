"Al sacar el Impuesto PAIS a las importaciones habrá emprendimientos que tendrán que mejorar muchísimo"

Así lo expresó en su columna de este martes para Radio Panorama el especialista en política y economía Osvaldo Granados.

Hoy 08:37

Este martes, en su columna que se emite a través del aire de Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados se refirió a los cambios en los trámites que deben realizar los importadores y fabricantes de electrodomésticos para poder comercializar sus productos en el país.

"Van a simplificarle las cosas al fabricante y el exportador para traer electrodomésticos en general. Hoy está publicado en el Boletín Oficial (...) a esta altura uno se pregunta que va a pasar con las importaciones. Van a bajar los precios, aunque no de inmediato porque hay gente que se stockeó a precio de otro dólar. En los 90, hubo un clásico, la UIA pidiendo. Y hoy hay una reunión a la que no va Caputo ni Milei. Y van a decir lo de siempre: que el dólar está bajo, que son demasiados impuestos, que está bajando el precio de la importación pero suben los costos. En el panel de competitividad, las retenciones todavía están y no se puede bajar sino se desfinancia. La pregunta es ¿van a invertir, van a hacer algo? A esta altura es un clásico en el que se le va la vida a muchos", evaluó.

Granados agregó que "en este modelo hay ganadores y perdedores. Habrá que hacer algún programa porque no se puede tocar el déficit fiscal. Tiene que ser cero y el superávit fiscal no se negocia. si sacas el Impuesto PAIS a la importación, dejame aire para ver si puedo crecer. Evidentemente va a haber que ser eficiente. Habrá emprendimientos e industrias que tendrán que mejorar muchísimo. Bajar el costo argentino, es muy lindo decirlo, pero no es fácil. Lo que pasa es que ahora no hay interlocutores válidos, la UIA no tiene lobbistas en Casa de Gobierno. Lo que viene es difícil".

En otro tramo de su columna, señaló que en el Congreso "cada cual atiende su juego".

"La UCR quiere limitar a los sindicalistas, el peronismo quiere limitar el canje de deuda para que no sea por decreto. Y los macristas va por la ficha limpia", puntualizó.

Finalmente, destacó que el Riesgo País continúa bajando pero que el Gobierno no van a renegociar la deuda. "Lo que se va a pagar en enero, 4 mil millones de dólares, se van a pagar cash, no se van a refinanciar", subrayó.