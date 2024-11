Liam Gallagher le respondió al bajista de Sex Pistols que dijo que Oasis es "una banda aburrida”

Glen Matlock dijo que Oasis era aburrida y repetitiva. Por supuesto, Liam Gallagher se enteró de esto y respondió.

Hoy 06:58

Glen Matlock, bajista de los Sex Pistols, copó las noticias en el día de ayer luego de sus declaraciones sobre Oasis. En entrevista con NME, el músico dijo que la banda de los hermanos Gallagher era aburrida y repetitiva, aunque a ellos los elogió. Por supuesto, Liam Gallagher se enteró de esto y respondió.

“Siempre he visto a Oasis como algo parecido a Status Quo. Escuchar una canción una vez era suficiente. Con Oasis es un poco lo mismo: escuchar una canción una vez es suficiente. Los encuentro un poco repetitivos“, dijo Matlock.

Además, mencionó que casi se une a ellos a mediados de 1995 o 1996: “La razón por la que no me quisieron en primer lugar es porque buscaban a alguien que se quedara quieto. Alan McGee me lo propuso. Así que fui a verlos y pensé: lo último que necesitan es a alguien más parado ahí”, declaró.

Como no podía ser de otra manera, Gallagher recibió consultas en Twitter/X sobre estos dichos y decidió contestar fiel a su estilo: “Que se joda. Sid era los Pistols“. Estas palabras también tienen relación con un extracto de la entrevista en la que Matlock habla de Sid Vicious y su estatus de icono cultural.

“¿Qué puedo hacer al respecto? Me molesta. Es simplemente todo ese asunto de las personas que murieron jóvenes. Marilyn Monroe, que hizo grandes películas. James Dean: hizo tres grandes películas. Jimi Hendrix: fantástico, si te gustan ese tipo de cosas. Y Sid tocó el bajo en una pista”, dijo Matlock.