Melissa Barrera sobre su despido de Scream VII: “Fue el año más oscuro y difícil de mi vida”

Melissa Barrera recordó cómo se sintió tras ser despedida de Scream VII debido a sus comentarios sobre el conflicto entre Israel y Hamas.

Hoy 07:12

En una reciente entrevista, la actriz de Your Monster confesó que atravesó un período muy complicado y que las grandes ofertas de actuación disminuyeron como consecuencia de la polémica.

“Estuve como 10 meses en silencio”, declaró Barrera a The Independent sobre su carrera en ese momento. “Todavía recibía ofertas para cosas pequeñas aquí y allá, no voy a mentir y decir que no había nada, pero [el mensaje] era: ‘Probablemente no tiene trabajo, aceptará cualquier cosa’”.

Sobre cómo afrontó ese periodo, la actriz y cantante expresó: “Fue el año más oscuro y difícil de mi vida, y tuve que reevaluar todo. Hubo momentos en los que sentí que mi vida había terminado”.

Barrera fue removida de su papel como Sam Carpenter en la tercera entrega de la franquicia luego de usar las redes sociales para pedir un alto al fuego. La productora, Spyglass Media Group, emitió un comunicado señalando su “tolerancia cero al antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma” y decidió prescindir de ella.

Poco después, Jenna Ortega también abandonó la película, argumentando conflictos de agenda con su serie de Netflix, Merlina.

Melissa Barrera

Actualmente, Scream VII avanza con Neve Campbell retomando su icónico papel como Sidney Prescott y Kevin Williamson como director del slasher.

Barrera también reflexionó sobre las “facciones” que se han generado entre los fanáticos de las nuevas y las viejas entregas de Scream.

“Creo que siempre han existido facciones en Scream”, comentó entre risas. “Siempre habrá personas que te amen, personas que te odien, y quienes estén abiertos a continuar la historia o quienes piensen que seguirla la arruina. ¿Quieren ver la próxima? Genial. ¿No quieren? También está bien”.

Añadió: “Tienes que actuar según lo que predicas. Depende de tus valores, tu moral y si puedes separar eso del arte o no. Hay quienes ya no pueden escuchar a R. Kelly, o Michael Jackson, o ver películas de Woody Allen. Y luego están quienes no les importa”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO