La presentación de un grupo de estudiantes en inglés causó furor en redes: “No cualquiera lo hace en arameo”

Con risas y desorden, un grupo de estudiantes uruguayos transformó una tarea común en un éxito viral. El oral no convenció al maestro, pero alcanzó más de 19 millones de reproducciones en TikTok.

Las exposiciones de los estudiantes que ocupan las últimas filas del aula, conocidos como “los del fondo”, suelen ser un espectáculo aparte. Con su estilo relajado, muchas veces desorganizado y cargado de humor involuntario, logran entretener a toda la clase mientras desesperan a los profesores. Este fue el caso de un grupo de alumnos uruguayos cuya fallida presentación en inglés, registrada en un video viral de TikTok, desató carcajadas dentro y fuera del curso.

En un colegio en San José, Uruguay, se vivió una de esas escenas que los futuros egresados van a recordar durante años. Todo empezó con una consigna aparentemente sencilla: crear un personaje y describir su rutina diaria en inglés. Lo que sucedió después, captado en video por el usuario @frandiaz__, se convirtió en un fenómeno viral con más de 19,5 millones de reproducciones y 3 millones de “me gusta”.

El clip titulado “Exponen los del fondo” mostró a tres estudiantes que, entre risas, intentaron cumplir la tarea frente a sus compañeros. Uno de ellos sostenía una cartulina improvisada con hojas pegadas y escritura desprolija en lápiz, mientras trataba de contener la risa mirando al piso. Otro, con una pronunciación difícil de entender, exponía en un inglés que algunos en las redes calificaron con humor como “arameo antiguo”. Mientras tanto, un tercero, parado a un costado, hacía esfuerzos visibles por no estallar en carcajadas. El “toque” final lo dio un amigo de ellos que los aplaudió en el final del video.

Las reacciones: “Quizás la hoja estaba al revés”

Las reacciones de los usuarios en TikTok no tardaron en llegar, cargadas de humor y referencias ingeniosas. Algunos bromearon con el nivel del idioma expuesto: “No cualquiera hace una exposición en arameo” o: “Mis felicitaciones, no cualquiera cita el conjuro para resucitar a Tutankamón en su idioma original”. Incluso algunos lo llevaron a terrenos más insólitos, afirmando que los alumnos parecían “estudiar en un colegio de hechicería” o que se “protegían de cualquier maldición que pudieron haber escuchado en el video”.

Otros no dejaron pasar los detalles, señalando: “¿La cartulina son 4 hojas pegadas?” y “Quizás la hoja estaba al revés”. También hubo quienes celebraron al alumno que aplaudió al final, considerándolo “el mejor amigo de toda la vida” y merecedor de “un premio al mejor compañero”.

El detrás de escena

En diálogo con Fran Díaz, encargado de publicar el video, explicó que la presentación no cumplió con las expectativas del maestro: “El profesor mientras mis compañeros daban el oral no estaba muy contento porque nos reíamos todos y no dejábamos exponer por lo que creo que no se los aprobó”.

Sobre la decisión de grabar la situación comentó: “Surgió grabar el video porque fue muy gracioso para todos. Lo subí primero a Instagram, pero luego me dio tanta risa que decidí subirlo a TikTok”.