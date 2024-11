El fin de año no alivia a los supermercados: caída de ventas y precios altos marcan el panorama

La carne, uno de los productos más afectados, ha experimentado una caída prolongada y un reciente aumento de precios. ¿Qué esperan los supermercadistas para el último mes del año y las fiestas?.

Hoy 16:18

La caída en las ventas de supermercados no da tregua. El índice nacional marca una disminución superior al 12%, mientras que a nivel local se estima una baja del 6%, especialmente en el rubro de la carne, que continúa siendo uno de los más afectados. En diálogo con Noticiero 7, encargado de un supermercado, explicó que "la caída arrancó en enero, no paró más, nunca se estabilizó", agregando que "el mes de octubre no ha sido la excepción y también caímos en las ventas en un 6 o 7%".

A lo largo del año, todos los rubros se han visto muy afectados por la crisis económica, pero la carne sigue siendo el producto que más preocupa. En este sentido, Ciappino destacó que "lo que llama la atención es que la carne sigue cayendo y paradójicamente hace 48 horas ha aumentado un 10%". Para los supermercadistas, esta combinación de precios altos y caída de ventas podría profundizarse, ya que "si le sumamos que estamos en caída y precios altos, seguramente va a seguir cayendo", afirmó el empresario.

Uno de los aspectos más significativos de este descenso en las ventas es el cambio en los hábitos de consumo. Según Ciappino, "antes el consumidor compraba para el mes y para 15 días y ahora compra para el día". Esto refleja un mayor ajuste en el bolsillo de los argentinos, que se ve reflejado en las decisiones a la hora de comprar.

A pesar de esta situación, el supermercadista se muestra positivo: "Yo soy un optimista permanente y siempre espero diciembre de la mejor manera". Además, destaca que están preparados para recibir un posible aumento en las tarjetas sociales, que podrían movilizar el consumo en el último mes del año. Sin embargo, no ignora los desafíos: "Nosotros lo padecemos, porque no solo fue la pérdida del poder adquisitivo, sino el aumento de las tarifas, de los sueldos y los aportes. El costo fijo que tienen los negocios hoy se ha triplicado para lo que era en el mes de enero", explicó.

El cierre del año y las fiestas no parecen ser un alivio para los supermercadistas, que enfrentan un panorama incierto, pero confían en que la llegada de diciembre, con el posible impulso de las ayudas sociales, pueda generar una leve recuperación.