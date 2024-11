Javier Milei analiza salir del Mercosur para firmar tratados de libre comercio con otros países

El presidente busca reformar los requisitos para que cada integrante del organismo pueda negociar de forma unilateral los acuerdos.

Hoy 16:30

Javier Milei analiza salir del Mercosur para firmar tratados de libre comercio con países externos al bloque. El presidente busca reformar las condiciones del organismo para que cada integrante pueda negociar de forma unilateral acuerdos comerciales.

La Casa Rosada no descarta tratar la ruptura diplomática en el Congreso y ya piensa en la contabilización de votos. “Si no se modifican las condiciones o se transforma en un bloque de mercado común, es una posibilidad fuerte que rompamos. El Mercosur no funciona, es un sistema diseñado para los industriales de San Pablo”, expresó un alto funcionario.

Se trata de la decisión 32/00 del Consejo del Mercado Común, que establece que los países del bloque deben “negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazonaen los cuales se otorguen preferencias arancelarias”.

”Los Estados Partes no podrán firmar nuevos acuerdos preferenciales o acordar nuevas preferencias comerciales en acuerdos vigentes en el marco de ALADI, que no hayan sido negociados por el MERCOSUR”, expresa el artículo 2 de la disposición.

La exministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino deslizó en septiembre la postura del Gobierno sobre la negociación de tratados de libre comercio por fuera del Mercosur. En Balcarce 50 quieren que el canciller, Gerardo Werthein, continúe con la misma política.

El presidente participará de la cumbre del Mercosur que se realizará entre el 5 y 6 de diciembre en Montevideo. Se tratará un acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano y la Unión Europea, que el primer mandatario apoya.

Milei quiere avanzar con un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos en línea con la alianza que busca establecer con el presidente electo, Donald Trump. Forma parte de la liga de naciones conservadores que busca concretar el jefe de Estado argentino junto con Giorgia Meloni (Italia) y Benjamín Netanyahu (Israel).

La Casa Rosada quiere encabezar la oposición a la agenda 2030 y a las políticas sociales, económicas y de diversidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mesa chica de Nación quiere impulsar tratados comerciales, militares y de inteligencia con los países aliados.